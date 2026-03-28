Двойной удар. Над Евросоюзом нависла смертельная угроза

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Чтобы остаться премьер-министром Виктору Орбану, возможно, придется заключить союз с яростными противниками Евросоюза и Украины, возражающими даже против некоторых итогов Второй мировой войны. Оппозиция бьет тревогу: одолеть такую коалицию крайне тяжело. Что происходит в Венгрии — в материале РИА Новости.
Третий не лишний
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр предупредил: Орбан способен вывести страну из ЕС, если "Фидес" победит на парламентских выборах 12 апреля. Сослался на то, что правительство симпатизирует "Нашей родине", которая давно призывает к разрыву с Брюсселем.
© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр
"Ставки огромны. Эти выборы — еще и референдум о том, оставаться в ЕС или окончательно превратиться в марионетку России — благодаря "Фидес" с "Нашей родиной", — говорится в подписи Мадьяра к видеообращению.
Ранее министр строительства и транспорта Янош Лазар из "Фидес" высказался за сотрудничество с "Нашей родиной". По его словам, те, кто выступает за суверенитет, должны объединиться. Хотя, оговорился он, идея выхода из ЕС ему не нравится.
"Наша родина" — это осколок партии "Йоббик", выбравшей путь системного консерватизма и проевропейской политики. Жесткие евроскептики. Считают, что венгры — это тюрки, и мечтают о Великом Туране. Ни с кем не хотят вступать в союз, но готовы согласиться на коалицию с Орбаном — считают его меньшим злом, чем Мадьяр. Не против сотрудничества с Россией — после выхода из ЕС. Требуют вернуть ту часть Украины, в которой традиционно проживают венгры, Закарпатье", — рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан
По его мнению, "Наша родина" вполне может пройти в парламент, так как в среднем ее рейтинг — шесть-семь процентов. Впрочем, предсказать результаты голосования сложно, так как больше половины депутатов избираются по одномандатным округам.
Социологи предсказывают: и "Тиса", и "Фидес" получат меньше 50 процентов. Разрыв между ними — пять-десять процентов. В чью пользу — тут данные разные. Но в любом случае, если "Наша родина" преодолеет пятипроцентный барьер, ей достанется так называемая золотая акция, позволяющая определить, кто станет следующим премьером.
"Американский таран". Над Евросоюзом нависла угроза распада
21 марта, 08:00
Шпионский роман
Орбан неоднократно говорил, что нынешний Евросоюз ему не нравится. По его словам, Будапешт вступал совсем в другую организацию. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это предложил Венгрии покинуть ЕС — раз там так все плохо. Но Орбану это не нужно.
© AP Photo / Omar HavanaПремьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
Кроме того, вокруг главы МИД Петера Сийярто разгорелся скандал. Как сообщила газета The Washington Post, он якобы регулярно передавал российскому коллеге Сергею Лаврову содержание переговоров внутри ЕС. Сийярто заверил: никаких законов не нарушал. В Будапеште подчеркнули: звонок в Москву ничем не отличается от звонка в любую другую европейскую столицу.
А вот прослушивание телефона члена правительства — серьезное преступление, отметил Орбан. И поручил Минюсту немедленно разобраться в инциденте. Главный подозреваемый — киевский режим.
© REUTERS / Marton MonusМноготысячный "Марш мира" в Будапеште
© REUTERS / Marton Monus
Многотысячный "Марш мира" в Будапеште
"Ситуация накаляется. <...> Смогут ли украинцы свергнуть национальное правительство? <...> Они глубоко внедрились в венгерскую политику, это уже очевидно. Прослушивают нашего министра иностранных дел", — возмущается премьер.
Оппозиция тоже сочла инцидент опасным, но по другой причине. "Согласно имеющейся информации, Петер Сийярто вступил в сговор с русскими, предав венгерские и европейские интересы. Это государственная измена, за которую предусмотрено пожизненное заключение. Правительство "Тисы" сразу организует расследование", — пригрозил Мадьяр.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что подозрения в шпионаже возникли еще в 2023-м. С тех пор в ЕС при венграх стараются не обсуждать важные вопросы.
А вот у Вашингтона к Будапешту никаких претензий. По информации Politico, 7-8 апреля Венгрию посетит вице-президент Джей Ди Вэнс. Дональд Трамп призвал венгров "выйти и проголосовать" за Орбана — "по-настоящему сильного и влиятельного лидера, способного добиваться феноменальных результатов".
Такого никто не ждал. Украина готовит захват соседней страны
17 марта, 08:00
Битва за будущее
Президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает все происходящее вокруг Венгрии частью предвыборной борьбы, в которой стороны готовы на что угодно ради победы.
© REUTERS / Bernadett SzaboМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште
© REUTERS / Bernadett Szabo
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште
"Если бы Орбан хотел выйти из ЕС, он бы уже это сделал. Ничего подобного не происходит, так как Венгрия — небогатая страна, нуждающаяся в дотационных программах Брюсселя. Противники Орбана пытаются запугать избирателей разрывом с ЕС, но к реальности это не имеет никакого отношения", — говорит эксперт.
Но нельзя исключать, что такая пропаганда и обвинения в шпионаже лишат "Фидес" часть избирателей. Сторонники Орбана в основном живут в сельской местности и часто плохо разбираются в политике и экономике, поэтому могут поддаться на провокацию, указывает собеседница РИА Новости.
© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
"По некоторым данным, "Фидес" отстает от "Тисы" на 23 процента. В таком случае никакая коалиция Орбана не спасет. <…> А поддержку США европейские СМИ теперь называют "поцелуем смерти", так как из-за войны с Ираном Трамп больше не ассоциируется ни с миротворчеством, ни с гарантиями безопасности", — подчеркивает Пархалина.
Парламентские выборы в США и Венгрии надолго определят положение дел в ЕС. Поражение республиканцев или "Фидес" ослабят консерваторов и евроскептиков. Если Орбан потеряет власть, Трамп лишится практически единственного верного союзника в Европе.