08:00 28.03.2026 (обновлено: 08:02 28.03.2026)
Двойной удар. Над Евросоюзом нависла смертельная угроза
Двойной удар. Над Евросоюзом нависла смертельная угроза
Чтобы остаться премьер-министром Виктору Орбану, возможно, придется заключить союз с яростными противниками Евросоюза и Украины, возражающими даже против... РИА Новости, 28.03.2026
В мире, Венгрия, США, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
Пархалина: Противники Орбана пытаются запугать избирателей разрывом с ЕС

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Чтобы остаться премьер-министром Виктору Орбану, возможно, придется заключить союз с яростными противниками Евросоюза и Украины, возражающими даже против некоторых итогов Второй мировой войны. Оппозиция бьет тревогу: одолеть такую коалицию крайне тяжело. Что происходит в Венгрии — в материале РИА Новости.

Третий не лишний

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр предупредил: Орбан способен вывести страну из ЕС, если "Фидес" победит на парламентских выборах 12 апреля. Сослался на то, что правительство симпатизирует "Нашей родине", которая давно призывает к разрыву с Брюсселем.
Петер Мадьяр
"Ставки огромны. Эти выборы — еще и референдум о том, оставаться в ЕС или окончательно превратиться в марионетку России — благодаря "Фидес" с "Нашей родиной", — говорится в подписи Мадьяра к видеообращению.
Ранее министр строительства и транспорта Янош Лазар из "Фидес" высказался за сотрудничество с "Нашей родиной". По его словам, те, кто выступает за суверенитет, должны объединиться. Хотя, оговорился он, идея выхода из ЕС ему не нравится.
"Наша родина" — это осколок партии "Йоббик", выбравшей путь системного консерватизма и проевропейской политики. Жесткие евроскептики. Считают, что венгры — это тюрки, и мечтают о Великом Туране. Ни с кем не хотят вступать в союз, но готовы согласиться на коалицию с Орбаном — считают его меньшим злом, чем Мадьяр. Не против сотрудничества с Россией — после выхода из ЕС. Требуют вернуть ту часть Украины, в которой традиционно проживают венгры, Закарпатье", — рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.
Виктор Орбан
По его мнению, "Наша родина" вполне может пройти в парламент, так как в среднем ее рейтинг — шесть-семь процентов. Впрочем, предсказать результаты голосования сложно, так как больше половины депутатов избираются по одномандатным округам.
Социологи предсказывают: и "Тиса", и "Фидес" получат меньше 50 процентов. Разрыв между ними — пять-десять процентов. В чью пользу — тут данные разные. Но в любом случае, если "Наша родина" преодолеет пятипроцентный барьер, ей достанется так называемая золотая акция, позволяющая определить, кто станет следующим премьером.
Шпионский роман

Орбан неоднократно говорил, что нынешний Евросоюз ему не нравится. По его словам, Будапешт вступал совсем в другую организацию. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это предложил Венгрии покинуть ЕС — раз там так все плохо. Но Орбану это не нужно.
Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе
Кроме того, вокруг главы МИД Петера Сийярто разгорелся скандал. Как сообщила газета The Washington Post, он якобы регулярно передавал российскому коллеге Сергею Лаврову содержание переговоров внутри ЕС. Сийярто заверил: никаких законов не нарушал. В Будапеште подчеркнули: звонок в Москву ничем не отличается от звонка в любую другую европейскую столицу.
А вот прослушивание телефона члена правительства — серьезное преступление, отметил Орбан. И поручил Минюсту немедленно разобраться в инциденте. Главный подозреваемый — киевский режим.
Многотысячный "Марш мира" в Будапеште
"Ситуация накаляется. <...> Смогут ли украинцы свергнуть национальное правительство? <...> Они глубоко внедрились в венгерскую политику, это уже очевидно. Прослушивают нашего министра иностранных дел", — возмущается премьер.
Оппозиция тоже сочла инцидент опасным, но по другой причине. "Согласно имеющейся информации, Петер Сийярто вступил в сговор с русскими, предав венгерские и европейские интересы. Это государственная измена, за которую предусмотрено пожизненное заключение. Правительство "Тисы" сразу организует расследование", — пригрозил Мадьяр.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что подозрения в шпионаже возникли еще в 2023-м. С тех пор в ЕС при венграх стараются не обсуждать важные вопросы.
А вот у Вашингтона к Будапешту никаких претензий. По информации Politico, 7-8 апреля Венгрию посетит вице-президент Джей Ди Вэнс. Дональд Трамп призвал венгров "выйти и проголосовать" за Орбана — "по-настоящему сильного и влиятельного лидера, способного добиваться феноменальных результатов".
Битва за будущее

Президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает все происходящее вокруг Венгрии частью предвыборной борьбы, в которой стороны готовы на что угодно ради победы.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протесте против шантажа Украины в Будапеште
"Если бы Орбан хотел выйти из ЕС, он бы уже это сделал. Ничего подобного не происходит, так как Венгрия — небогатая страна, нуждающаяся в дотационных программах Брюсселя. Противники Орбана пытаются запугать избирателей разрывом с ЕС, но к реальности это не имеет никакого отношения", — говорит эксперт.
Но нельзя исключать, что такая пропаганда и обвинения в шпионаже лишат "Фидес" часть избирателей. Сторонники Орбана в основном живут в сельской местности и часто плохо разбираются в политике и экономике, поэтому могут поддаться на провокацию, указывает собеседница РИА Новости.
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
"По некоторым данным, "Фидес" отстает от "Тисы" на 23 процента. В таком случае никакая коалиция Орбана не спасет. <…> А поддержку США европейские СМИ теперь называют "поцелуем смерти", так как из-за войны с Ираном Трамп больше не ассоциируется ни с миротворчеством, ни с гарантиями безопасности", — подчеркивает Пархалина.
Парламентские выборы в США и Венгрии надолго определят положение дел в ЕС. Поражение республиканцев или "Фидес" ослабят консерваторов и евроскептиков. Если Орбан потеряет власть, Трамп лишится практически единственного верного союзника в Европе.
 
