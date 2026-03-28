Ульянов рассказал, какие беседы идут с США и Израилем из-за Ирана - РИА Новости, 28.03.2026
01:47 28.03.2026
Ульянов рассказал, какие беседы идут с США и Израилем из-за Ирана
Россия ведет работу с США и Израилем, призывая исключить удары по АЭС на фоне ситуации вокруг Бушерской станции, заявил в интервью РИА Новости постоянный... РИА Новости, 28.03.2026
В мире, США, Россия, Израиль, Алексей Лихачев, Михаил Ульянов (дипломат), Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Ульянов рассказал, какие беседы идут с США и Израилем из-за Ирана

Ульянов: Россия призывает США и Израиль исключить удары по АЭС в Иране

ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Россия ведет работу с США и Израилем, призывая исключить удары по АЭС на фоне ситуации вокруг Бушерской станции, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Что касается Российской Федерации, то мы проводим соответствующую работу и с израильтянами, и с американцами. Напоминали о том, что нападения на АЭС должны быть исключены", - сказал Ульянов, комментируя ситуацию вокруг Бушерской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС "Бушер"
01:31
Как заявил в среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, ситуация на площадке АЭС "Бушер" продолжает развиваться по негативному сценарию. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.
Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.
Дым поднимается после удара в Тегеране, Иран. 16 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"Мы попали". Произошедшее в Иране вызвало панику в США
Вчера, 22:51
До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
В миреСШАРоссияИзраильАлексей ЛихачевМихаил Ульянов (дипломат)Бушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
