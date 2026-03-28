Ульянов рассказал, какие беседы идут с США и Израилем из-за Ирана

ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Россия ведет работу с США и Израилем, призывая исключить удары по АЭС на фоне ситуации вокруг Бушерской станции, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

« "Что касается Российской Федерации, то мы проводим соответствующую работу и с израильтянами, и с американцами. Напоминали о том, что нападения на АЭС должны быть исключены", - сказал Ульянов, комментируя ситуацию вокруг Бушерской АЭС.

Как заявил в среду гендиректор " Росатома Алексей Лихачев , ситуация на площадке АЭС "Бушер " продолжает развиваться по негативному сценарию. Удары по инфраструктуре иранской АЭС "Бушер" демонстрируют, что безопасность объекта не является красной линией для участников конфликта, говорил он.

Во вторник вечером организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом прилете на территорию АЭС "Бушер". По данным иранских властей, АЭС не получила ущерба, никто из персонала не пострадал, станция работает в штатном режиме. В среду Лихачев подтвердил, что удар был нанесен в 21.00 мск по насосной станции в непосредственной близости от действующего энергоблока №1, обошлось без жертв.

До этого ОАЭИ сообщала о прилете 17 марта, тогда обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев в тот же день уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока.