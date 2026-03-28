Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 28.03.2026 (обновлено: 20:09 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/ukraina-2083524842.html
На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти служить в ВСУ
2026-03-28T19:04:00+03:00
2026-03-28T20:09:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083524416_0:143:716:546_1920x0_80_0_0_357d82ee9055eec2100f5a9b4ba5d120.jpg
https://ria.ru/20260328/kharkov-2083514894.html
https://ria.ru/20260328/kiev-2083523751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083524416_0:8:716:545_1920x0_80_0_0_07082186dc5c071b1fd4a99587519679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Кадр видео из соцсетейБаннер с лозунгом, призывающем женщин идти в ВСУ
Баннер с лозунгом, призывающем женщин идти в ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ, появились на Украине, передает агентство УНИАН.
В российских силовых структурах в сентябре 2025 года рассказали РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава, в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
Жители Харькова выломали двери микроавтобуса военкомата чтобы освободить мобилизованного молодого человека - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
На Украине жители выломали двери автобуса ТЦК и освободили мобилизованного
Вчера, 16:55
"На улицах украинских городов появилась наружная реклама со слоганом: "Защита Украины - это женское дело", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
На опубликованном агентством видео показали баннер с таким призывом, а голос за кадром предполагает, что таким образом украинские власти пытаются подготовить общественность к возможной мобилизации женщин. Где именно установили такую наружную "рекламу", не уточняют.
Глава управления коммуникаций сухопутных войск Украины Андрей Подык поспешил заверить, что "рекламная кампания" не связана с мобилизацией женщин.
"Плакаты в разных городах Украины - это рекрутинговая и информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии - добровольное желание женщин", - привело слова Подыка украинское издание "Страна.ua".
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов регулярно вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинцы призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, не выходят на улицу.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Принял основной удар". Произошедшее в Киеве шокировало Запад
Вчера, 18:53
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала