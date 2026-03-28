На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти служить в ВСУ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Баннеры с лозунгом, призывающим женщин идти служить в ВСУ, появились на Украине, передает агентство УНИАН.

В российских силовых структурах в сентябре 2025 года рассказали РИА Новости, что на Украине полным ходом идет подготовка к мобилизации женщин на фоне нехватки личного состава, в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

"На улицах украинских городов появилась наружная реклама со слоганом: "Защита Украины - это женское дело", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

На опубликованном агентством видео показали баннер с таким призывом, а голос за кадром предполагает, что таким образом украинские власти пытаются подготовить общественность к возможной мобилизации женщин. Где именно установили такую наружную "рекламу", не уточняют.

Глава управления коммуникаций сухопутных войск Украины Андрей Подык поспешил заверить, что "рекламная кампания" не связана с мобилизацией женщин.

"Плакаты в разных городах Украины - это рекрутинговая и информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии - добровольное желание женщин", - привело слова Подыка украинское издание " Страна.ua ".