ВСУ потеряли свыше 355 военных в зоне действия "Центра" за сутки

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили за минувшие сутки положение по переднему краю, уничтожив свыше 335 военных ВСУ, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.