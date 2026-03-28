СК истребовал материалы дела об убийстве россиянки в Таиланде - РИА Новости, 28.03.2026
09:09 28.03.2026
СК истребовал материалы дела об убийстве россиянки в Таиланде
Следственные органы Башкирии истребовали у правоохранителей Таиланда материалы уголовного дела об убийстве россиянки Вероники Партновой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2026
СУСК по Башкирии истребовал у Таиланда материалы дела об убийстве Партновой

Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
УФА, 28 мар - РИА Новости. Следственные органы Башкирии истребовали у правоохранителей Таиланда материалы уголовного дела об убийстве россиянки Вероники Партновой, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по республике Башкортостан.
В пресс-службе рассказали, что следственным управлением СК России по Республике Башкортостан по факту безвестного исчезновения жительницы города Уфы возбуждено уголовное дело.
«
"В настоящее время устанавливается обстоятельства исчезновения женщины, допрашиваются свидетели, истребуется информация из правоохранительных органов государства по месту последнего нахождения пропавшей", - сообщили в пресс-службе, комментируя убийство Партновой в Таиланде.
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин сообщил РИА Новости об аресте уфимца Ильдара Мухаметзянова по подозрению убийстве Партновой.
Дело об убийстве россиянки ведут полиция и прокуратура Паттайи, арестованный россиянин предстанет перед таиландским судом, так как преступление было совершено на территории Таиланда.
