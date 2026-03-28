В Турции рассчитывают на возобновление переговоров по Украине в апреле - РИА Новости, 28.03.2026
15:46 28.03.2026 (обновлено: 15:47 28.03.2026)
В Турции рассчитывают на возобновление переговоров по Украине в апреле
В Турции рассчитывают на возобновление переговоров по Украине в апреле
2026-03-28T15:46:00+03:00
АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в апреле, но пока не получала конкретных предложений от сторон, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. Что касается вашего вопроса о вероятности переговоров в апреле, свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать вероятности переговоров в Турции в апреле.
Как ранее сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник, Турция продолжает контакты с Москвой и Киевом в рамках посредничества по урегулированию конфликта на Украине, окно возможностей для переговорного процесса сохраняется.
Россия и Украина провели ранее три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
