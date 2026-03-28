Глава турецкой разведки обвинил Израиль в саботаже переговоров по Ирану
14:50 28.03.2026
Глава турецкой разведки обвинил Израиль в саботаже переговоров по Ирану
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Инициативы по возобновлению переговоров по ситуации вокруг Ирана могут столкнуться с саботированием со стороны Израиля, заявил глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын.
"Любые инициативы по возобновлению переговоров сталкиваются с саботированием Израиля, который продолжает атаки (по Ирану - ред.)", - сказал Калын, выступая на саммите Stratcom в Стамбуле.
По словам главы MIT, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган активно работает над продвижением переговорного процесса, и Турция поддерживает инициативы Пакистана в этом направлении.
Калын добавил, что при оценке ситуации необходимо учитывать действия сторон, вовлеченных в эскалацию конфликта, и их влияние на дипломатические усилия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в четверг отметил, что дискуссии США и Ирана по разрешению конфликта носят чувствительный характер, Пакистан выступает их посредником.
