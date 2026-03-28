Европарламентарев попросили взять одноразовые телефоны в Китай, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2026
08:20 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/telefon-2083463769.html
Европарламентарев попросили взять одноразовые телефоны в Китай, пишут СМИ
Politico: членов Европарламента попросили взять одноразовые телефоны в Китай

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Членам Европарламента, входящим в состав делегации, которая посетит Китай на следующей неделе, предписали использовать одноразовые телефоны из-за беспокойства о взломах со стороны КНР, сообщает издание Politico со ссылкой на двух членов делегации.
Всего в Китай отправятся девять членов Европарламента, а сама поездка посвящена вопросам в сфере информационных технологий и правил электронной торговли. Ссылаясь на заявление на сайте Европарламента, издание отмечает, что эта делегация евродепутатов является первой делегацией ЕП за восемь лет, которая посетит Китай с официальным визитом.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Европарламент проголосовал за реализацию торговой сделки ЕС и США
26 марта, 13:49
"Депутатов Европейского парламента, которые отправятся в Китай на следующей неделе, попросили взять с собой одноразовые телефоны, а личные устройства сказали оставить дома", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что эти меры предосторожности обусловлены возросшим беспокойством ЕС из-за якобы активности хакерских групп, поддерживающих КНР.
Как пишет издание, Европарламент ранее уже использовал одноразовые телефоны, а также специальные сумки для защиты мобильных устройств во время поездок его представителей, как, например, это было во время прошлогоднего визита в Венгрию.
Со ссылкой на других представителей европейских властей Politico пишет, что и другие ведомства ЕС усилили свои меры защиты от кибершпионажа. Так, ни один из чиновников Совета ЕС, направляющихся в США или Китай, не должен брать с собой электронные устройства. Если это невозможно, данные с устройств должны быть стерты по возвращению в Европу.
В августе представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Китай всегда выступал против хакерской деятельности и стремился бороться с ней в соответствии с законом. Он сказал, что Пекин решительно возражает против кампаний по дезинформации, направленных на очернение Китая.
Евродепутаты не смогли найти на карте Иран - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
СМИ: депутаты Европарламента опозорились из-за Ирана
16 марта, 05:08
 
