Европарламентарев попросили взять одноразовые телефоны в Китай, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Членам Европарламента, входящим в состав делегации, которая посетит Китай на следующей неделе, предписали использовать одноразовые телефоны из-за беспокойства о взломах со стороны КНР, сообщает издание Politico со ссылкой на двух членов делегации.