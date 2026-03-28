В Тель-Авиве полиция разгоняет незаконный антивоенный митинг

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Полиция Израиля силой разгоняет незаконный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, силовики выдавливают активистов с театральной площади, передает корреспондент РИА Новости.

Несколько человек пострадали от столкновений с силами правопорядка.

Ранее в субботу сотни активистов, выступающих против нынешней операции Израиля Иране , собрались в центре города. Многие держат плакаты с антивоенными лозунгами, в том числе и на русском языке.

Один из протестующих рассказал РИА Новости, что многие в израильском обществе устали от войн, которое нынешнее правительство ведет уже больше двух лет.