https://ria.ru/20260328/tel-aviv-2083535841.html
В Тель-Авиве полиция разгоняет незаконный антивоенный митинг
В Тель-Авиве полиция разгоняет незаконный антивоенный митинг - РИА Новости, 28.03.2026
В Тель-Авиве полиция разгоняет незаконный антивоенный митинг
Полиция Израиля силой разгоняет незаконный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, силовики выдавливают активистов с театральной площади, передает корреспондент РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T20:50:00+03:00
2026-03-28T20:50:00+03:00
2026-03-28T21:21:00+03:00
в мире
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083538469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d673d7b0f386000ca3077f8b592543fc.jpg
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083538469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a2d74b605f4bec94bdbefa112464fe0.jpg
Разгон митинга в Тель-Авиве
Полиция Израиля силой разгоняет незаконный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, силовики выдавливают активистов с театральной площади, передает корреспондент РИА Новости.
2026-03-28T20:50
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тель-Авиве полиция разгоняет незаконный антивоенный митинг
В Тель-Авиве полиция силой разгоняет незаконный антивоенный митинг
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар - РИА Новости. Полиция Израиля силой разгоняет незаконный антивоенный митинг в центре Тель-Авива, силовики выдавливают активистов с театральной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько человек пострадали от столкновений с силами правопорядка.
Ранее в субботу сотни активистов, выступающих против нынешней операции Израиля
в Иране
, собрались в центре города. Многие держат плакаты с антивоенными лозунгами, в том числе и на русском языке.
Один из протестующих рассказал РИА Новости, что многие в израильском обществе устали от войн, которое нынешнее правительство ведет уже больше двух лет.
Акция протеста не была согласована с полицией, так как действующие ограничения в сфере гражданской обороны запрещают собрания свыше 50 человек. Собрания на открытой местности небезопасны ввиду непрекращающихся ракетных обстрелов со стороны Ирана.