Любая операция США в Ормузском проливе обернется его закрытием, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 28 мар — РИА Новости. Попытки американских военных начать операцию в Ормузском проливе приведут к его окончательному перекрытию, сообщило Tasnim

« "Любая военная операция в Ормузском проливе, которую предпримет противник, обернется полным закрытием (пролива. — Прим. ред.) на неопределенный срок", — передает агентство со ссылкой на высокопоставленный источник в иранских силах безопасности.

По его словам, если ВС США начнут наземную операцию, ИРИ получит законные основания для аналогичных мер.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что проход через него запрещен только судам противников.

В последнее время в СМИ появилась информация о вероятной подготовке США к наземной операции в Иране. Как писал Axios, на Ближний Восток могут перебросить еще десять тысяч американских военных.

По данным CNN, Тегеран укрепляет оборону острова Харк на случай атаки. Через него проходит до 90 процентов иранского нефтяного экспорта. Цель его возможного захвата — лишить Тегеран ключевого экономического ресурса и усилить переговорные позиции Вашингтона.