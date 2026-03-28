Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. После принятия резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю, попытки бывших колониальных держав отрицать произошедшее либо ограничиться выражением соболезнований будут выглядеть несостоятельными, заявил РИА Новости Лотфи Сур, профессор университета имени Мустафы Стамбули в Маскаре, Алжир.
"Резолюции ГА ООН не лишены юридической силы. Они способствуют формированию верховенства права и opinio juris (убеждения государств в том, что норма является юридически обязательной). Текст резолюции формирует новый нормативный стандарт, который ослабляет позицию бывших колониальных держав, если они избирают переговорную стратегию участливого сожаления либо отрицания произошедшего", - отметил эксперт.
Лотфи Сур подчеркнул, что принятие данного документа представляет собой переломный момент для стран глобального Юга и подрывает консенсус западных стран в вопросах отношения к трансатлантической работорговле.
"В символическом плане принятие резолюции - это знаменательная победа стран глобального Юга, которые ставят свой исторический нарратив в центр международной повестки дня. На дипломатическом уровне принятие этого документа свидетельствует о переломе динамики в ГА ООН: афро-карибская ось, поддерживаемая многими развивающимися странами, теперь способна обойти западный консенсус по сложным вопросам в сфере политики памяти и сопряжённых с этим финансовых аспектов", - сказал он.
Эксперт также выразил мнение, что новый мощный дипломатический и правовой рычаг, коим является резолюция, будет способствовать увеличению количества судебных процессов, связанных с последствиями трансатлантической торговли. Между тем он отметил, что не ожидает, что США и страны Европы возместят нанесённый работорговлей ущерб в ближайшее время.
Возмещение ущерба, по словам эксперта, не должно сводиться к прямым переводам средств физическим лицам. Государства Африки, апеллируя к последствиям колониализма и неоколониализма в аспекте сохраняющегося мирового экономического неравенства, могут добиться списания долгов, международного финансирования здравоохранения и образования в наиболее пострадавших от работорговли регионах и возвращения украденных ценностей, хранящихся в европейских музеях.
