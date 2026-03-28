Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны - РИА Новости, 28.03.2026
20:00 28.03.2026 (обновлено: 23:29 28.03.2026)
Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны
Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны - РИА Новости, 28.03.2026
Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны
После принятия резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю, попытки бывших колониальных держав отрицать произошедшее либо ограничиться выражением соболезнований... РИА Новости, 28.03.2026
сша
алжир (провинция)
юг
в мире, сша, алжир (провинция), оон, юг
В мире, США, Алжир (провинция), ООН, Юг
Эксперт рассказал, как резолюция ООН повлияла на бывшие колониальные страны

Лотфи Сур: резолюция ООН против рабства ослабила позиции экс-колониальных держав

Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. После принятия резолюции ГА ООН, осуждающей работорговлю, попытки бывших колониальных держав отрицать произошедшее либо ограничиться выражением соболезнований будут выглядеть несостоятельными, заявил РИА Новости Лотфи Сур, профессор университета имени Мустафы Стамбули в Маскаре, Алжир.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле
"Резолюции ГА ООН не лишены юридической силы. Они способствуют формированию верховенства права и opinio juris (убеждения государств в том, что норма является юридически обязательной). Текст резолюции формирует новый нормативный стандарт, который ослабляет позицию бывших колониальных держав, если они избирают переговорную стратегию участливого сожаления либо отрицания произошедшего", - отметил эксперт.
Лотфи Сур подчеркнул, что принятие данного документа представляет собой переломный момент для стран глобального Юга и подрывает консенсус западных стран в вопросах отношения к трансатлантической работорговле.
"В символическом плане принятие резолюции - это знаменательная победа стран глобального Юга, которые ставят свой исторический нарратив в центр международной повестки дня. На дипломатическом уровне принятие этого документа свидетельствует о переломе динамики в ГА ООН: афро-карибская ось, поддерживаемая многими развивающимися странами, теперь способна обойти западный консенсус по сложным вопросам в сфере политики памяти и сопряжённых с этим финансовых аспектов", - сказал он.
Эксперт также выразил мнение, что новый мощный дипломатический и правовой рычаг, коим является резолюция, будет способствовать увеличению количества судебных процессов, связанных с последствиями трансатлантической торговли. Между тем он отметил, что не ожидает, что США и страны Европы возместят нанесённый работорговлей ущерб в ближайшее время.
Возмещение ущерба, по словам эксперта, не должно сводиться к прямым переводам средств физическим лицам. Государства Африки, апеллируя к последствиям колониализма и неоколониализма в аспекте сохраняющегося мирового экономического неравенства, могут добиться списания долгов, международного финансирования здравоохранения и образования в наиболее пострадавших от работорговли регионах и возвращения украденных ценностей, хранящихся в европейских музеях.
В ЮАР прокомментировали резолюцию ООН против рабства
В миреСШААлжир (провинция)ООНЮг
 
 
