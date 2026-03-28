Десять военных США ранены при ударе по Саудовской Аравии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2026
02:13 28.03.2026 (обновлено: 03:04 28.03.2026)
Десять военных США ранены при ударе по Саудовской Аравии, пишут СМИ
Десять военных США ранены при ударе по Саудовской Аравии, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2026
Десять военных США ранены при ударе по Саудовской Аравии, пишут СМИ
Десять военных США ранены при ракетном ударе Ирана по авиабазе "Принц Султан" на востоке Саудовской Аравии, где расположен контингент вооруженных сил США,... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T02:13:00+03:00
2026-03-28T03:04:00+03:00
в мире
сша
иран
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
саудовская аравия
в мире, сша, иран, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Десять военных США ранены при ударе по Саудовской Аравии, пишут СМИ

WSJ: при ударе по авиабазе США в Саудовской Аравии пострадали десять военных

© AP Photo / Andreea AlexandruАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Десять военных США ранены при ракетном ударе Ирана по авиабазе "Принц Султан" на востоке Саудовской Аравии, где расположен контингент вооруженных сил США, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских чиновников.
"В пятницу в ходе иранского удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения... Двое военнослужащих считаются тяжелораненными", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что в момент удара солдаты находились в здании. Сообщается также о повреждениях у нескольких самолетов-заправщиков.
Ссылаясь на двух чиновников, Wall Street Journal пишет, что в ходе удара были использованы одна ракета и несколько БПЛА.
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника, в свою очередь, утверждает, что в результате ракетного удара ранены 12 военнослужащих США.
Авиабаза расположена в центральной провинции Эль-Хардж, к юго-востоку от Эр-Рияда. На ней дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в Саудовской Аравии. Она выполняет функцию логистического и оперативного узла для американских военных объектов в регионе.
При этом по оценке вооруженных сил Ирана, США потеряли в конфликте на Ближнем Востоке убитыми от 600 до 800 человек, ранеными - около пяти тысяч.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
 
В миреСШАИранСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
