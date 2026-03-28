Десять военных США ранены при ударе по Саудовской Аравии, пишут СМИ

"В пятницу в ходе иранского удара по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения... Двое военнослужащих считаются тяжелораненными", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что в момент удара солдаты находились в здании. Сообщается также о повреждениях у нескольких самолетов-заправщиков.

Ссылаясь на двух чиновников, Wall Street Journal пишет, что в ходе удара были использованы одна ракета и несколько БПЛА.