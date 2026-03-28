МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки потеряли 1140 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки Минобороны России.

Дух Анкориджа, безусловно, жив

Визит российской парламентской делегации в США стал историческим, отметил Никонов ("Единая Россия").

Никонов ("Единая Россия") после визита в Вашингтон уточнил, что ответная поездка американских конгрессменов может состояться в ближайшее время.

Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в апреле, но пока не получала конкретных предложений от сторон, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.

Конгрессмены США на встречах с депутатами РФ показали, что не боятся политических рисков ради развития отношений с Москвой , заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, Никонов.

ЕС расколот

Раскол между странами-членами ЕС уже налицо, на последнем саммите они не приняли решений ни по энергетике, ни по Украине, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

ВС РФ уничтожают ВСУ

Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России

Российское военное ведомство отметило, что средства ПВО сбили 385 беспилотников, восемь авиационных бомб и четыре крылатые ракеты "Фламинго" ВСУ.

Генштаб ВС РФ

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в спецоперации привлекаться не будут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Характер боевых действий

Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо

Сальдо отметил, что вооруженные формирования Украины воюют против мирного населения, намеренно атакуя его.