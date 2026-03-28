МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Брусовка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Всего ВСУ за сутки потеряли 1140 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки Минобороны России.
Дух Анкориджа, безусловно, жив
Дух Анкориджа, безусловно, жив, заявил первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия"), возглавляющий парламентскую делегацию РФ в Вашингтоне.
Визит российской парламентской делегации в США стал историческим, отметил Никонов ("Единая Россия").
Никонов ("Единая Россия") после визита в Вашингтон уточнил, что ответная поездка американских конгрессменов может состояться в ближайшее время.
Конгрессмены США на встречах с депутатами РФ показали, что не боятся политических рисков ради развития отношений с Москвой, заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, Никонов.
ЕС расколот
Раскол между странами-членами ЕС уже налицо, на последнем саммите они не приняли решений ни по энергетике, ни по Украине, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
Политолог Дмитрий Журавлев считает, что непонятно, как Европа будет спонсировать Киев.
ВС РФ уничтожают ВСУ
Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Армия России нанесла поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России
Российское военное ведомство отметило, что средства ПВО сбили 385 беспилотников, восемь авиационных бомб и четыре крылатые ракеты "Фламинго" ВСУ.
ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки на Самарскую область, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Генштаб ВС РФ
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в спецоперации привлекаться не будут, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Он отметил, что призывников не направят проходить военную службу в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области.
Характер боевых действий
Характер боевых действий на линии фронта, проходящей по Днепру в Херсонской области, существенно изменился, говорить о классических крупных форсированиях в лоб сегодня уже нельзя, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо отметил, что вооруженные формирования Украины воюют против мирного населения, намеренно атакуя его.
Противник на харьковском направлении вынужден проводить ротацию личного состава пешим порядком из-за уничтожения автотранспорта, рассказал РИА Новости командир подразделения беспилотных систем ВС РФ с позывным "Грек".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18