11:44 28.03.2026 (обновлено: 12:52 28.03.2026)
Анохин: в Смоленске открылся форум о привлечении кадров в села
Анохин: в Смоленске открылся форум о привлечении кадров в села

© Фото : Василий Анохин/TelegramФорум "Закрепление молодых специалистов на селе: современные вызовы и эффективные подходы" в Смоленске
Форум "Закрепление молодых специалистов на селе: современные вызовы и эффективные подходы" в Смоленске
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Форум "Закрепление молодых специалистов на селе: современные вызовы и эффективные подходы" открылся в Смоленске, в нем участвуют руководители профессиональных образовательных организаций из 15 регионов ЦФО, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Представители Смоленской, Тульской, Липецкой, Калужской, Белгородской, Ивановской областей поделились своим опытом закрепления кадров в сельском хозяйстве. Обсуждалась роль цифровых и новых технологий в АПК. Мы понимаем, что они могут повысить эффективность работы и привлечь молодежь в сельскую местность", – написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX.
Губернатор Смоленской области подчеркнул, что решать вопросы привлечения кадров в регионе помогает целевое обучение.
"Индивидуальный подход к каждому ребенку помогает выпускникам сделать осознанный выбор профессии, востребованной в регионе", – сказал Анохин.
Он отметил, что в регионе действует комплекс мер поддержки для тех, кто заключает целевые договоры с муниципальными или государственными организациями. Среди них – ежемесячные выплаты и компенсация проживания в общежитии. Для молодых специалистов, начинающих свою карьеру в бюджетной сфере – здравоохранении, образовании, культуре или спорте – предусмотрено служебное жилье.
"Лучшие практики, выработанные на форуме, войдут в резолюцию, которая станет ориентиром для дальнейшей работы. Совместными усилиями сможем создать благоприятные условия для жизни и работы молодых профессионалов на селе", – подчеркнул глава региона.
