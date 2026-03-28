Анохин: в Смоленске открылся форум о привлечении кадров в села
Форум "Закрепление молодых специалистов на селе: современные вызовы и эффективные подходы" открылся в Смоленске, в нем участвуют руководители профессиональных... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T11:44:00+03:00
василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Смоленск, Ивановская область, Василий Анохин
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Форум "Закрепление молодых специалистов на селе: современные вызовы и эффективные подходы" открылся в Смоленске
, в нем участвуют руководители профессиональных образовательных организаций из 15 регионов ЦФО, сообщил губернатор региона Василий Анохин
.
"Представители Смоленской, Тульской, Липецкой, Калужской, Белгородской, Ивановской областей
поделились своим опытом закрепления кадров в сельском хозяйстве. Обсуждалась роль цифровых и новых технологий в АПК. Мы понимаем, что они могут повысить эффективность работы и привлечь молодежь в сельскую местность", – написал Анохин в своем канале в мессенджере MAX
.
Губернатор Смоленской области
подчеркнул, что решать вопросы привлечения кадров в регионе помогает целевое обучение.
"Индивидуальный подход к каждому ребенку помогает выпускникам сделать осознанный выбор профессии, востребованной в регионе", – сказал Анохин.
Он отметил, что в регионе действует комплекс мер поддержки для тех, кто заключает целевые договоры с муниципальными или государственными организациями. Среди них – ежемесячные выплаты и компенсация проживания в общежитии. Для молодых специалистов, начинающих свою карьеру в бюджетной сфере – здравоохранении, образовании, культуре или спорте – предусмотрено служебное жилье.
"Лучшие практики, выработанные на форуме, войдут в резолюцию, которая станет ориентиром для дальнейшей работы. Совместными усилиями сможем создать благоприятные условия для жизни и работы молодых профессионалов на селе", – подчеркнул глава региона.