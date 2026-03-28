Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкции против России
2026-03-28T21:59:00+03:00
Фицо: Братислава не поддержит санкции против РФ, если ЕК будет на стороне Киева
БРАТИСЛАВА, 28 мар — РИА Новости. Словакия не поддержит очередной пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил премьер-министр Роберт Фицо.
"Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти навстречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
Премьер добавил, что вопрос возобновления прокачки нефти по "Дружбе" касается не только Словакии и Венгрии
, но и всей Центральной Европы. По его словам, если бы трубопровод работал, то не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо.
"Уже два месяца через нефтепровод "Дружба" к нам не течет российская нефть. Украинский президент поток нефти остановил, объяснив это повреждением нефтепровода, но до сих пор никого к месту предполагаемого повреждения он не пустил", — отметил Фицо.
Он также обвинил Владимира Зеленского в незаинтересованности в возобновлении транзита, а Европейскую комиссию — в бездействии.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по "Дружбе" в Словакию
и Венгрию, ссылаясь на "повреждения из-за российских ударов". Будапешт в ответ остановил поставки дизеля и газа, заблокировал 20-й пакет санкций против Москвы и выделение Украине кредита от ЕС
в размере 90 миллиардов евро.
Кроме того, в последние недели ВСУ усилили атаки на инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков. Последний имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.