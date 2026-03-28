21:59 28.03.2026 (обновлено: 23:00 28.03.2026)
Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкции против России
Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкции против России

Фицо: Братислава не поддержит санкции против РФ, если ЕК будет на стороне Киева

© REUTERS / Gleb GaranichИзмерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 28 мар — РИА Новости. Словакия не поддержит очередной пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия в вопросе нефти будет на стороне Украины, заявил премьер-министр Роберт Фицо.
"Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти навстречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

Премьер добавил, что вопрос возобновления прокачки нефти по "Дружбе" касается не только Словакии и Венгрии, но и всей Центральной Европы. По его словам, если бы трубопровод работал, то не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо.
"Уже два месяца через нефтепровод "Дружба" к нам не течет российская нефть. Украинский президент поток нефти остановил, объяснив это повреждением нефтепровода, но до сих пор никого к месту предполагаемого повреждения он не пустил", — отметил Фицо.
Он также обвинил Владимира Зеленского в незаинтересованности в возобновлении транзита, а Европейскую комиссию — в бездействии.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по "Дружбе" в Словакию и Венгрию, ссылаясь на "повреждения из-за российских ударов". Будапешт в ответ остановил поставки дизеля и газа, заблокировал 20-й пакет санкций против Москвы и выделение Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро.
Кроме того, в последние недели ВСУ усилили атаки на инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков. Последний имеет решающее значение для поставок природного газа в Венгрию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
