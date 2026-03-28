Словакия и Венгрия попали под шантаж Зеленского, заявили в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Словакия и Венгрия стали жертвами политического шантажа со стороны Владимира Зеленского, заявил глава словацкого МВД, председатель входящей в правительственную коалицию партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия") Матуш Шутай-Эшток, комментируя ситуацию с остановкой киевским режимом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба".

Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.