16:01 28.03.2026 (обновлено: 16:13 28.03.2026)
Словакия и Венгрия попали под шантаж Зеленского, заявили в Братиславе
Шутай-Эшток: Словакия и Венгрия стали жертвами политического шантажа Зеленского

БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Словакия и Венгрия стали жертвами политического шантажа со стороны Владимира Зеленского, заявил глава словацкого МВД, председатель входящей в правительственную коалицию партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия") Матуш Шутай-Эшток, комментируя ситуацию с остановкой киевским режимом прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер Словакии Роберт Фицо 20 марта сообщил, что Украина не пустила экспертную группу к якобы поврежденному участку "Дружбы" для оценки реальной ситуации. Он подчеркнул, что в случае, если трубопровод и повредили, то его нужно восстановить.
"Мы стали жертвами политического шантажа со стороны... Зеленского, что для меня непонятно, потому что Словакия и Венгрия с начала конфликта на Украине всегда помогали украинскому народу", - сказал Шутай-Эшток в интервью TASR, которое опубликовали в субботу.
Политик отметил, Зеленский отказывается пустить специальную комиссию к участку нефтепровода, который якобы повредили.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
