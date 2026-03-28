В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в доме в садоводстве в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".