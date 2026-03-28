Синхронисты Румянцева и Трофимов выиграли техническую программу на этапе КМ - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
18:21 28.03.2026 (обновлено: 19:02 28.03.2026)
Синхронисты Румянцева и Трофимов выиграли техническую программу на этапе КМ
Синхронисты Румянцева и Трофимов выиграли техническую программу на этапе КМ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗахар Трофимов и Алина Румянцева
Захар Трофимов и Алина Румянцева. Архивное фото
Захар Трофимов и Алина Румянцева. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов победили в технической программе среди смешанных дуэтов на втором этапе Кубка мира, который проходит в Париже.
Россияне набрали 231,9159 балла. Серебро завоевали представители Казахстана Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов (211,1267), бронзу - колумбийцы Эмили Минанте и Густаво Санчес (207,9975).
Соревнования в Париже завершатся 29 мая.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян на соревнования в нейтральном статусе. В начале февраля World Aquatics и Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) допустили российских юниоров к международным турнирам с флагом и гимном.
