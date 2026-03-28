Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 28.03.2026 (обновлено: 14:25 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/shebbo-2083498205.html
Российский паралимпиец назвал жизнь в Ливане шикарной
Российский паралимпиец назвал жизнь в Ливане шикарной
Сноубордист паралимпийской сборной России Филипп Шеббо в интервью РИА Новости назвал жизнь в Ливане шикарной. РИА Новости Спорт, 28.03.2026
спорт
ливан
россия
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444886_55:410:1033:960_1920x0_80_0_0_021ea564112289a528f66b18f4c4fc7d.jpg
https://ria.ru/20260308/shebbo-2079380221.html
https://ria.ru/20260328/shebbo-2083462187.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444886_0:250:1080:1060_1920x0_80_0_0_dad63556ac6f525f4782d859a72d147d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Российский паралимпиец назвал жизнь в Ливане шикарной

Сноубордист Шеббо: жизнь в Ливане шикарна, тебе всегда помогут

© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Филипп Шеббо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сноубордист паралимпийской сборной России Филипп Шеббо в интервью РИА Новости назвал жизнь в Ливане шикарной.
Шеббо 34 года. В детстве он проживал в Ливане с родителями. В марте спортсмен участвовал в Паралимпийских играх в Италии.
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
8 марта, 14:32
"Жизнь в Ливане шикарна! Культура отличается сильно. Ужин всегда очень поздний, не как у нас. Ритм жизни медленнее. Но ливанцы и русские очень похожи. Там все, как и в России, любят работать. Все друг друга знают. Там есть чувство, что ты никогда не окажешься в беде, потому что тебе всегда помогут, и не только родственники", - сказал Шеббо.
"Я с детства учил арабский. Самое трудное - письменная грамматика, но в целом интеграция прошла легко. Никогда нигде не чувствовал себя аутсайдером. Я был яркой персоной и в академических кругах, и в спортивных. Успешно развивалась моя баскетбольная карьера. Я не очень высокого роста – 176 см, но быстрый, ловкий, высоко прыгал. Тренер говорил, что правильно вижу площадку. Был очень хорошим разыгрывающим и даже получил титул лучшего игрока школьных соревнований. Но потом получил травму голеностопа и пришлось закончить", - добавил он.
Паралимпиец рассказал, как восстанавливался после аварии на мотоцикле
Вчера, 08:07
 
СпортЛиванРоссияИталия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала