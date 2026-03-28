Еще один сфинкс может находиться под плато Гизы, рассказал инженер-радарщик

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Предположительно второй сфинкс может находиться под плато Гизы в столице Египта Каире, об этом заявил инженер-радарщик Филиппо Бьонди.

Как заявил Бьонди, предложение для начала исследований было дано другим ученым на основе информации на воздвигнутой между передними лапами Великого Сфинкса Гизы "Стеле сна", на которой предположительно изображены два сфинкса.

« "Высота этой небольшой горы составляет примерно 55 метров. Первый Сфинкс находится чуть ниже уровня окружающей поверхности, в неглубокой впадине, поэтому вполне возможно, что второй сфинкс скрыт под этой более высокой горой", - заявил Бьонди в эфире Matt Beall Podcast.

Инженер-радарщик также заявил, что исследователи обнаружили "точную геометрическую корреляцию".

« "Если симметрия сохранена, то же самое, что мы наблюдаем у первого сфинкса, мы должны наблюдать также здесь, (на месте - ред.) предполагаемого второго сфинкса", - сказал исследователь.

Бьонди также отметил, что гора, под которой может скрываться второй сфинкс, состоит из затвердевшего песка. Группа исследователей, по словам Бьонди, при помощи спутника смогла получить информацию об очертаниях изучаемого объекта на основании электромагнитных измерений.

По словам исследователя, сейчас группа работает над созданием трехмерной модели предполагаемого места, где находится второй сфинкс. Для сравнения было взято положение первого сфинкса.