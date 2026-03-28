Рейс Белград — Петербург не может вылететь из Хельсинки

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Два самолета, следовавшие из Сербии в Санкт-Петербург, совершили посадку в Хельсинки в Финляндии, один из них позднее продолжил путь, однако второе воздушное судно осталось в аэропорту Хельсинки в результате технической неисправности, сообщает Yle со ссылкой на финскую береговую охрану.

"Один самолет после дозаправки продолжил путь, второй остался на земле из-за технической неисправности. Оба борта использовали Хельсинки-Вантаа как запасной аэропорт — петербургский аэропорт был закрыт", - сообщили в береговой охране.

Отмечается, что для застрявшего в Хельсинки борта также уже было получено разрешение на вылет, однако помешала техническая неисправность.

Глава финской береговой охраны при этом заявил изданию, что, по их информации, авиакомпания Air Serbia, предположительно, направила другой самолет для вывоза пассажиров. По имеющейся информации, пассажиры смогут вылететь вечером в субботу.