Сафонов отвел себе скромную роль в голе Хвичи в ворота "Челси"

"Хвича сказал спасибо. Не то чтобы я создал этот момент. Понимаю, что без моей передачи этого гола бы не было, но и понимаю, что не это ключевое, а то, что сделал Хвича. Не принципиально для меня. Конечно, хотелось единичку в графу голевых передач, но это и не последний шанс", - сказал Сафонов журналистам.