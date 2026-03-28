В Роспотребнадзоре высказались о требованиях платы за примерку платьев

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Требование платы за примерку платьев в свадебных салонах противозаконно, рассказали журналистам в Роспотребнадзоре.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что такие инциденты происходили в выходные дни при ажиотажах в магазинах. При этом в некоторых салонах требуемая цена доходила до пяти тысяч рублей за час-полтора.

закона ", — подчеркнули в регуляторе. "В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, Роспотребнадзор информирует, что это является нарушением", — подчеркнули в регуляторе.

По оценке ведомства, такие действия можно рассматривать как обман или ущемление прав. Там пояснили, что, примерка платьев не обладает потребительской полезностью, поскольку она и без того включена в покупку товара.

« "Если речь идет об отдельной самостоятельной услуге, например индивидуальной записи, бронировании зала или услуги стилиста, то исполнитель обязан доводить до сведения потребителя информацию о ее возмездном или безвозмездном характере, а также предоставить возможность ознакомиться с необходимой информацией о таких услугах", — добавили в Роспотребнадзоре.