В Роспотребнадзоре высказались о требованиях платы за примерку платьев - РИА Новости, 28.03.2026
00:47 28.03.2026 (обновлено: 02:55 28.03.2026)
В Роспотребнадзоре высказались о требованиях платы за примерку платьев
В Роспотребнадзоре высказались о требованиях платы за примерку платьев - РИА Новости, 28.03.2026
В Роспотребнадзоре высказались о требованиях платы за примерку платьев
Требование платы за примерку платьев в свадебных салонах противозаконно, рассказали журналистам в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 28.03.2026
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
свадьба
россия
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, свадьба
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Свадьба
В Роспотребнадзоре высказались о требованиях платы за примерку платьев

Роспотребнадзор назвал платную примерку платьев в свадебных салонах незаконной

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Требование платы за примерку платьев в свадебных салонах противозаконно, рассказали журналистам в Роспотребнадзоре.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что такие инциденты происходили в выходные дни при ажиотажах в магазинах. При этом в некоторых салонах требуемая цена доходила до пяти тысяч рублей за час-полтора.
"В связи с распространяющейся в СМИ информацией о том, что некоторые свадебные салоны ввели плату за примерку платьев, Роспотребнадзор информирует, что это является нарушением закона", — подчеркнули в регуляторе.
По оценке ведомства, такие действия можно рассматривать как обман или ущемление прав. Там пояснили, что, примерка платьев не обладает потребительской полезностью, поскольку она и без того включена в покупку товара.
"Если речь идет об отдельной самостоятельной услуге, например индивидуальной записи, бронировании зала или услуги стилиста, то исполнитель обязан доводить до сведения потребителя информацию о ее возмездном или безвозмездном характере, а также предоставить возможность ознакомиться с необходимой информацией о таких услугах", — добавили в Роспотребнадзоре.
Россиянам посоветовали обращаться при таких проблемах в ведомство и его местное управление напрямую или через официальный сайт.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияСвадьба
 
 
