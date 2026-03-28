В Росархиве рассказали о рассекреченных документах по лунной программе СССР
07:29 28.03.2026
В Росархиве рассказали о рассекреченных документах по лунной программе СССР
Архив по лунной программе СССР был закрыт долгие годы и многие документы были рассекречены лишь недавно - среди них чертежи ракеты-носителя, лунных пилотируемых кораблей и программы подготовки экипажей
В Росархиве рассказали о рассекреченных документах по лунной программе СССР

© РИА Новости / Александр Моклецов | Перейти в медиабанкПервый советский искусственный спутник Луны - "Луна-10"
Первый советский искусственный спутник Луны - "Луна-10". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Архив по лунной программе СССР был закрыт долгие годы и многие документы были рассекречены лишь недавно - среди них чертежи ракеты-носителя, лунных пилотируемых кораблей и программы подготовки экипажей, рассказали РИА Новости в Росархиве.
Запуск первого искусственного спутника Луны - автоматической станции "Луна-10" - был осуществлен в СССР 60 лет назад - 31 марта 1966 года в рамках стратегии Советского Союза по исследованию Луны. Этот проект формализовал "лунную" фазу космической гонки СССР и США – после него американский президент Джон Кеннеди публично поставил цель отправить человека на Луну и вернуть его живым. Задача была выполнена - в 1969 году астронавт НАСА Нил Армстронг первым ступил на Луну.
«
"В нашем архиве хранится большой массив научно-технических документов по лунной пилотируемой программе СССР (программа Н1-Л3), утвержденной в августе 1964 года и закрытой в марте 1976 года", - сообщила РИА Новости директор Российского государственного архива научно-технической документации РГАНТД Марина Малютина.
По ее словам, хотя главные цели программы – облет Луны и высадка на Луну советских космонавтов – не были достигнуты, работы по программе увенчались ценными научно-техническими результатами.
Эти итоги, несомненно, способствовали развитию отечественной ракетно-космической техники, а также усовершенствованию методики подготовки космонавтов, добавила Малютина.
«
"Многие документы были рассекречены только в последние годы: это чертежи ракеты-носителя, лунных автоматических и пилотируемых кораблей, их агрегатов и устройств; программы подготовки экипажей комплекса Н1-Л3, отчеты и справочные материалы по летно-конструкторским испытаниям беспилотных вариантов лунного корабля", - пояснила директор РГАНТД.
Кроме того, раскрыты материалы межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям при Академии наук СССР. "И, конечно же, материалы о лунной программе соратника Сергея Павловича Королева академика Бориса Евсеевича Чертока в его личном фонде", - заключила Малютина. Академик Черток был одним из основоположников советской космонавтики, он прожил почти 100 лет и был "правой рукой" Королева.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
 
