Глава Rheinmetall высмеял кустарное производство БПЛА на Украине

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер высмеял кустарное производство БПЛА на Украине.

Журналисты американского журнала Atlantic пообщались с Паппергером в ходе подготовки материала о будущем тяжелой военной техники в условиях современного боя, насыщенного применением БПЛА. Глава концерна пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego.

"Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации", - заявил Паппергер журналистам Atlantic в ответ на вопрос об украинских компаниях-производителях БПЛА Fire Point и Skyfall.

Кроме того, глава немецкого концерна крайне скептически оценил шансы дронов изменить рынок вооружений, в частности бронетехники.

"В чём заключаются украинские инновации? У них нет какого-то технологического прорыва. Они делают инновации своими маленькими дронами и говорят: "Ого!" Замечательно, ладно. Но это не технологии Lockheed Martin General Dynamics или Rheinmetall", - заявил Паппергер.

Как пишет Atlantic, Rheinmetall также не перенимает не только опыт использования БПЛА в качестве главного оружия на поле боя, но и методы защиты техники от них. На вопросы журналистов о разработках и внедрении антидроновых сетей и другой механической защиты техники от БПЛА на заводе ответили отрицательно.