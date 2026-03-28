15:51 28.03.2026
Глава Rheinmetall высмеял кустарное производство БПЛА на Украине
Паппергер о производстве БПЛА на Украине: "домохозяйки на кухнях печатают"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер высмеял кустарное производство БПЛА на Украине.
Журналисты американского журнала Atlantic пообщались с Паппергером в ходе подготовки материала о будущем тяжелой военной техники в условиях современного боя, насыщенного применением БПЛА. Глава концерна пренебрежительно сравнил украинские дроны с конструктором Lego.
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Минфин США объявил об инвестициях в производство украинских БПЛА
27 марта, 02:50
"Это украинские домохозяйки. У них на кухнях 3D-принтеры, они печатают детали для дронов. Это не инновации", - заявил Паппергер журналистам Atlantic в ответ на вопрос об украинских компаниях-производителях БПЛА Fire Point и Skyfall.
Кроме того, глава немецкого концерна крайне скептически оценил шансы дронов изменить рынок вооружений, в частности бронетехники.
"В чём заключаются украинские инновации? У них нет какого-то технологического прорыва. Они делают инновации своими маленькими дронами и говорят: "Ого!" Замечательно, ладно. Но это не технологии Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall", - заявил Паппергер.
Как пишет Atlantic, Rheinmetall также не перенимает не только опыт использования БПЛА в качестве главного оружия на поле боя, но и методы защиты техники от них. На вопросы журналистов о разработках и внедрении антидроновых сетей и другой механической защиты техники от БПЛА на заводе ответили отрицательно.
Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Главная угроза". На Западе набросились на НАТО из-за Украины
Вчера, 06:01
 
