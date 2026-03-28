12:53 28.03.2026
Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле
В мире, США, Израиль, Аргентина, ООН
Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле

Апаса: США голосовали против резолюции по работорговле, так как вовлечены в это

Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
САНТА-КРУС (Боливия), 28 мар - РИА Новости. США проголосовали против резолюции ООН по работорговле, потому что в прошлом были вовлечены больше всех в эти действия, сообщил РИА Новости представитель ассоциации по правам человека боливийского города Эль-Альто Давид Инка Апаса.
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США, Израиль и Аргентина. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
"Резолюция ООН знаменует собой важную веху в борьбе за права человека в глобальном масштабе. Теперь страны, причастные к этим действиям, должны выплатить компенсации жертвам и вернуть похищенные артефакты из африканских стран", - отметил правозащитник.
"Мы понимаем, почему США проголосовали против: потому что они больше других занимались торговлей людьми из стран Африки", - сказал он.
