Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле
Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле - РИА Новости, 28.03.2026
Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле
США проголосовали против резолюции ООН по работорговле, потому что в прошлом были вовлечены больше всех в эти действия, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T12:53:00+03:00
2026-03-28T12:53:00+03:00
https://ria.ru/20260327/ssha-2083352313.html
сша
израиль
аргентина
в мире, сша, израиль, аргентина, оон
В мире, США, Израиль, Аргентина, ООН
Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле
Апаса: США голосовали против резолюции по работорговле, так как вовлечены в это
САНТА-КРУС (Боливия), 28 мар - РИА Новости. США проголосовали против резолюции ООН по работорговле, потому что в прошлом были вовлечены больше всех в эти действия, сообщил РИА Новости представитель ассоциации по правам человека боливийского города Эль-Альто Давид Инка Апаса.
Генеральная Ассамблея ООН
ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США
, Израиль
и Аргентина
. Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию
, Францию
и Германию
, воздержались.
"Резолюция ООН знаменует собой важную веху в борьбе за права человека в глобальном масштабе. Теперь страны, причастные к этим действиям, должны выплатить компенсации жертвам и вернуть похищенные артефакты из африканских стран", - отметил правозащитник.
"Мы понимаем, почему США проголосовали против: потому что они больше других занимались торговлей людьми из стран Африки", - сказал он.