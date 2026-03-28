Эксперт объяснил, почему США проголосовали против резолюции по работорговле

САНТА-КРУС (Боливия), 28 мар - РИА Новости. США проголосовали против резолюции ООН по работорговле, потому что в прошлом были вовлечены больше всех в эти действия, сообщил РИА Новости представитель ассоциации по правам человека боливийского города Эль-Альто Давид Инка Апаса.

Израиль и Францию и Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, осуждающую трансатлантическую работорговлю. Против проголосовали три страны – США Аргентина . Ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию Германию , воздержались.

"Резолюция ООН знаменует собой важную веху в борьбе за права человека в глобальном масштабе. Теперь страны, причастные к этим действиям, должны выплатить компенсации жертвам и вернуть похищенные артефакты из африканских стран", - отметил правозащитник.