США и Европа должны компенсировать Африке 400 лет рабства, считает эксперт

САНТЬЯГО, 28 мар - РИА Новости. Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) о признании африканского рабства тягчайшим преступлением против человечества является важным шагом к тому, чтобы западные державы выплатили компенсации народам Африки, заявил РИА Новости чилийский ученый Фернандо Эстенссоро.

США, Германия, Португалия и "Резолюция ООН - это очень важный шаг к тому, чтобы ведущие западные державы, участвовавшие в африканской работорговле, такие как Великобритания Европа в целом, начали разрабатывать планы компенсаций для Африки", - сказал Эстенссоро, исследователь Института перспективных исследований Университета Сантьяго-де-Чили.

Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны - США, Израиль Аргентина . За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия Китай , ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.

По мнению эксперта, эта мера, хотя и не является обязательной для стран, представляет собой значительный прогресс и "отличную новость, поскольку для разработки планов репараций прежде всего необходимо признать тяжесть совершенного преступления".

"Первое и обязательное после этого голосования - чтобы страны-работорговцы принесли извинения; это необходимое условие, чтобы сесть за стол переговоров и начать планировать экономические компенсации", - считает Эстенссоро.

Он отметил, что компенсации, соразмерные человеческому и материальному ущербу, не должны быть незначительными: державы-работорговцы "должны в течение как минимум следующих 50 лет выплачивать часть своего ВВП в пользу народов Африки".

"Крупные державы заложили основы своих экономик на рабском труде коренного населения и африканцев, поэтому важно разработать планы компенсаций, способствующие развитию стран глобального юга", - добавил собеседник агентства.

Эстенссоро назвал "реакционными" три страны, проголосовавшие против резолюции: США, Аргентину и Израиль.