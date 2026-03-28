08:33 28.03.2026
США и Европа должны компенсировать Африке 400 лет рабства, считает эксперт
США и Европа должны компенсировать Африке 400 лет рабства, считает эксперт
в мире
сша
израиль
великобритания
оон
В мире, США, Израиль, Великобритания, ООН
Чилийский ученый Эстенссоро: США и Европа должны компенсировать 400 лет рабства

САНТЬЯГО, 28 мар - РИА Новости. Резолюция Организации Объединенных Наций (ООН) о признании африканского рабства тягчайшим преступлением против человечества является важным шагом к тому, чтобы западные державы выплатили компенсации народам Африки, заявил РИА Новости чилийский ученый Фернандо Эстенссоро.
"Резолюция ООН - это очень важный шаг к тому, чтобы ведущие западные державы, участвовавшие в африканской работорговле, такие как Великобритания, США, Германия, Португалия и Европа в целом, начали разрабатывать планы компенсаций для Африки", - сказал Эстенссоро, исследователь Института перспективных исследований Университета Сантьяго-де-Чили.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
США объяснили протест против признания рабства тягчайшим преступлением
27 марта, 16:56
Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию, признающую трансатлантическую работорговлю тягчайшим преступлением. Против проголосовали три страны - США, Израиль и Аргентина. За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, ряд бывших колониальных держав, включая Великобританию, Францию и Германию, воздержались.
По мнению эксперта, эта мера, хотя и не является обязательной для стран, представляет собой значительный прогресс и "отличную новость, поскольку для разработки планов репараций прежде всего необходимо признать тяжесть совершенного преступления".
"Первое и обязательное после этого голосования - чтобы страны-работорговцы принесли извинения; это необходимое условие, чтобы сесть за стол переговоров и начать планировать экономические компенсации", - считает Эстенссоро.
Он отметил, что компенсации, соразмерные человеческому и материальному ущербу, не должны быть незначительными: державы-работорговцы "должны в течение как минимум следующих 50 лет выплачивать часть своего ВВП в пользу народов Африки".
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Эксперт прокомментировала резолюцию Генассамблеи ООН по работорговле
27 марта, 19:56
"Крупные державы заложили основы своих экономик на рабском труде коренного населения и африканцев, поэтому важно разработать планы компенсаций, способствующие развитию стран глобального юга", - добавил собеседник агентства.
Эстенссоро назвал "реакционными" три страны, проголосовавшие против резолюции: США, Аргентину и Израиль.
"Это реакционные страны, прежде всего США и Израиль, которые не будут участвовать в подобных инициативах, и убедить их будет невозможно. Для любых компенсаций их придется принуждать", - сказал он.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
США в ООН подорвали нарратив о поддержке прав человека, считает эксперт
27 марта, 19:00
 
