В России разработали искусственный глаз, который двигается как настоящий
Российские ученые разработали макет глазного протеза, который повторяет движение здорового глаза и работает по Bluetooth, сообщил РИА Новости руководитель...
2026-03-28T08:13:00+03:00
РИА Новости: в России разработали протез глаза, который двигается как настоящий
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские ученые разработали макет глазного протеза, который повторяет движение здорового глаза и работает по Bluetooth, сообщил РИА Новости руководитель проекта, инженер факультета информационно-измерительных и биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Роман Антонов.
«
"В комплект разработки входит непосредственно сам глазной протез со встроенным микроприводом и очки, в оправу которых устанавливается мини-камера. Камера фиксирует движения здорового глаза, передает данные на протез, микропривод получает сигнал и приводит глазной протез в движение. В настоящее время разработаны лабораторный макет протеза, структурно-функциональная схема и написаны основы программы", - сказал Антонов.
Он добавил, что передача данных осуществляется по Bluetooth, что сравнимо с беспроводными наушниками. Протез работает без подзарядки в течение суток, а его ожидаемый срок службы составит три-пять лет.
«
"Протез сделан из полимерного материала по нескольким причинам. Во-первых, он биосовместимый, что критически важно для любого протеза. Во-вторых, устойчивый к влаге и перепадам температуры, поэтому протез можно носить в любую погоду. В-третьих, очень легкий, что исключает возникновение смещение век, проблемы с мышцами и другие нежелательные эффекты. В-четвертых, его комфортно носить", - отметил Антонов.
Протез разработан в рамках акселерационной программы "Стартапы ИТ-ЛЭТИ" федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".