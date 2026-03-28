Путин поручил передать акции издательства "Музыка" фонду "Талант и успех"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился в течение полугода передать находящиеся в федеральной собственности акции издательства "Музыка" образовательному фонду "Талант и успех" в качестве имущественного взноса.

Правительству поручено в шестимесячный срок обеспечить передачу указанных акций "в случае сохранения в силе судебных актов, на основании которых эти акции переданы в собственность Российской Федерации", и отсутствия обстоятельств, препятствующих их передаче образовательному фонду "Талант и успех".