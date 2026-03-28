Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/prodolzhitelnost-2083443757.html
В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России
В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года, до 2036 года она должна вырасти до 78-81 года, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T02:31:00+03:00
общество
россия
ольга ткачева
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939362774_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_62e8a289fa37a6ab15a3cb508f0624b2.jpg
https://ria.ru/20260316/moskva-2081020797.html
https://ria.ru/20251026/starenie-2050638831.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939362774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33b09aff2263f1346f9417b04490d616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни в России

РИА Новости: Ткачева: средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года

© iStock.com / LPETTETМедсестра ухаживает за пожилым человеком
Медсестра ухаживает за пожилым человеком - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© iStock.com / LPETTET
Медсестра ухаживает за пожилым человеком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Средняя продолжительность жизни в России превышает 73 года, до 2036 года она должна вырасти до 78-81 года, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
"Продолжительность жизни в России растет. К 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. Сейчас ожидаемая продолжительность жизни превышает 73 года, и стоит задача повысить ее до 78-81 года к 2036 году", - сказала Ткачева.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Ракова рассказала об ожидаемой продолжительности жизни в Москве
16 марта, 15:42
Эксперт уточнила, что сейчас мужчина или женщина, достигшие 60-летнего возраста, проживут в среднем еще порядка 20 лет.
"Самое главное, конечно, не то, сколько лет человек живет, а то, как он проживает эти годы. Важно сохранить функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие. Поэтому сегодня не совсем верно говорить о продлении жизни, правильнее - о продлении периода активного долголетия", - заключила Ткачева.​
Врач осматривает щитовидную железу пациентки - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
26 октября 2025, 03:01
 
ОбществоРоссияОльга ТкачеваРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала