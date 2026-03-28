Правительство утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию развития в России первой помощи до 2036 года, документ нацелен на обучение граждан навыкам оказания такой помощи, сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции развития первой помощи до 2036 года. Её целью является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей", - сообщили в пресс-службе.

Первый этап реализации концепции начнется с 1 июня 2026 года и продлится по 2027 год, второй и третий этапы намечены на 2028–2030 и 2031–2036 годы соответственно, уточнили в кабмине.

Одним из основных направлений концепции станет образовательная деятельность. Планируется разработать и утвердить рекомендации к образовательным программам в части оказания первой помощи, развивать инфраструктуру организаций, которые обучают таким навыкам, обеспечить доступность такого обучения. Ещё одним направлением концепции станет информационно-просветительская деятельность.

« "В её задачи входит формирование общественного интереса к различным аспектам организации и оказания первой помощи через социальную рекламу и другие каналы информирования, создание соответствующего информационно-просветительского контента, обеспечение информирования граждан о важности первой помощи для сохранения жизни людей и продвижение знаний, умений и навыков по её оказанию, взаимодействие участников реализации концепции с различными аудиториями, включая экспертов, исследователей и практиков, производителей лекарств и медицинских изделий", - пояснили в пресс-службе.

Образовательные, общественные, некоммерческие и научные организации, общественные объединения и объединения работодателей, экспертное сообщество и активных граждан планируют привлечь к реализации концепции и обеспечить их взаимодействие с органами власти по вопросам развития первой помощи.

"Также по этим вопросам предполагается развивать взаимодействие между бизнесом и государством. Речь идёт о поддержке инициатив по разработке и реализации программ, направленных на повышение уровня грамотности в вопросах оказания первой помощи в рамках внутреннего корпоративного образования, создании постоянно действующих центров просвещения по вопросам оказания первой помощи, вовлечении бизнеса в волонтёрскую деятельность, касающуюся первой помощи", - отметили в кабмине.