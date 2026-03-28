08:28 28.03.2026 (обновлено: 08:29 28.03.2026)
Во Франции потребовали от посла Украины объяснений из-за интервью Лаврова
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал МИД Франции потребовать объяснений от посла Украины Вадима Омельченко за его призыв цензурировать интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова французскому телевидению.
Ранее Омельченко выразил негодование из-за интервью Лаврова телекомпании France TV, возмутившись, что ему дали состояться.
Лавров саркастически оценил работу французской ведущей
26 марта, 23:59
"Он требует цензуры во Франции, хотя является послом иностранного государства: его должны немедленно вызвать в МИД Франции за это неприемлемое вмешательство", - написал Филиппо на своей странице в соцсети Х.
Филиппо напомнил, что украинские чиновники регулярно дают интервью во Франции, хотя "представляют коррумпированный режим, который ворует деньги, устроил диверсию на "Северных потоках", пригрозил смертью (премьер-министру Венгрии Виктору – ред.) Орбану".
"Все это шокирует, но мы, между тем, не требовали цензуры… Украина должна уважать свободу слова во Франции", - заключил Филиппо.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Лавров предложил журналисту самому ответить на вопрос о Франции
26 марта, 22:48
 
