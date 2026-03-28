Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/pogoda-2083456231.html
Синоптик рассказала о снеге в Москве в апреле
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости опровергла слухи о снеге в апреле в Москве, так как они не подкреплены фактами. РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009609988_0:105:3267:1943_1920x0_80_0_0_5bf761724054eac6ddd06a3c812fdd94.jpg
https://ria.ru/20260301/moskva-2077608639.html
https://ria.ru/20260221/sneg-2076021176.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009609988_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_560ecdd6db0751b0d484cc728dfee5ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМужчина во время снегопада в Москве
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Мужчина во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости опровергла слухи о снеге в апреле в Москве, так как они не подкреплены фактами.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Москву перед Пасхой вернутся холода, в том числе и снег.
«
"Это заявление не подкреплено научным подходом. Насколько я понимаю, Пасха будет через две недели, и так далеко современные технологии прогноза не показывают точную температуру и погоду в том или ином регионе. Соответственно, это высказывание можно рассматривать исключительно как догадки, но не как факт", - рассказала Макарова.
При этом метеоролог добавила, что в апреле в Москве и Московской области ожидается температура выше нормы, а осадки около нормы, но точность погоды смогут показать только краткосрочные прогнозы.
Макарова также напомнила, что апрель является самым переменчивым месяцем в году из-за смены климата.
«
"Апрель - самый переменчивый месяц, поэтому за окном может быть как минус, так и плюс. В атмосфере идёт перестройка процессов воздушных течений и их направленности. Например, апрель прошлого года, когда температура была 20 градусов, а после нее прошел снег, который лежал на земле несколько дней", - подытожила синоптик.
ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Марина МакароваГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала