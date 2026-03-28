Синоптик рассказала о снеге в Москве в апреле

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости опровергла слухи о снеге в апреле в Москве, так как они не подкреплены фактами.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в Москву перед Пасхой вернутся холода, в том числе и снег.
"Это заявление не подкреплено научным подходом. Насколько я понимаю, Пасха будет через две недели, и так далеко современные технологии прогноза не показывают точную температуру и погоду в том или ином регионе. Соответственно, это высказывание можно рассматривать исключительно как догадки, но не как факт", - рассказала Макарова.
При этом метеоролог добавила, что в апреле в Москве и Московской области ожидается температура выше нормы, а осадки около нормы, но точность погоды смогут показать только краткосрочные прогнозы.
Макарова также напомнила, что апрель является самым переменчивым месяцем в году из-за смены климата.
"Апрель - самый переменчивый месяц, поэтому за окном может быть как минус, так и плюс. В атмосфере идёт перестройка процессов воздушных течений и их направленности. Например, апрель прошлого года, когда температура была 20 градусов, а после нее прошел снег, который лежал на земле несколько дней", - подытожила синоптик.
