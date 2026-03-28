Названы случаи, при которых россиянам могут остановить выплату пенсии

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если человек не забирал ее из почтового отделения в течение шести месяцев, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Ситуации, при которых выплата пенсии может быть приостановлена, закреплены в Федеральном законе "О страховых пенсиях".

« "Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд (выплата приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок)", - сказал Балынин.

Эксперт уточнил, что выплаты также приостанавливаются при неявке человека с инвалидностью в установленный срок на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. В этом случае срок приостановки составляет три месяца.

Кроме того, по словам Балынина , основанием может стать отсутствие подтвержденных данных об очном обучении получателя пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18 лет.

Выплаты приостанавливаются на шесть месяцев - либо с месяца совершеннолетия, либо после окончания обучения.