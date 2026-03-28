Россияне назвали желаемый размер пенсии
Пенсионные ожидания россиян по сравнению с осенью прошлого года выросли на 7% - жители страны считают достойной сумму в 53 500 рублей, показало исследование... РИА Новости, 28.03.2026
SuperJob: россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пенсионные ожидания россиян по сравнению с осенью прошлого года выросли на 7% - жители страны считают достойной сумму в 53 500 рублей, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Достойная пенсия, по мнению россиян, - 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54 800 против 52 400 рублей соответственно", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56 200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35-45 лет (55 800 рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.
Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55 800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52 100 рублей.
Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва
: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург
на втором месте - здесь достойной считают пенсию в 57 600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск
- 55 400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар
54 900 рублей (+13%), Владивосток
и Красноярск
(по 54 500 рублей, +10% и 11% соответственно).