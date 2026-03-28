Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали желаемый размер пенсии - РИА Новости, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/ozhidanija-2083458738.html
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Россияне назвали желаемый размер пенсии - РИА Новости, 28.03.2026
Россияне назвали желаемый размер пенсии
Пенсионные ожидания россиян по сравнению с осенью прошлого года выросли на 7% - жители страны считают достойной сумму в 53 500 рублей, показало исследование... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T07:10:00+03:00
2026-03-28T07:10:00+03:00
общество
москва
санкт-петербург
хабаровск
россия
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082760931_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_e4624bc433d712fc5edf6d4614c5d7f7.jpg
https://ria.ru/20260325/pensiya-2082737201.html
https://ria.ru/20260311/pensiya-2079823130.html
москва
санкт-петербург
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082760931_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ea58b5490638d4e09cbd2e7c3d8408c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, хабаровск, россия, пенсии
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Россия, Пенсии
Россияне назвали желаемый размер пенсии

SuperJob: россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пенсионные ожидания россиян по сравнению с осенью прошлого года выросли на 7% - жители страны считают достойной сумму в 53 500 рублей, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Достойная пенсия, по мнению россиян, - 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54 800 против 52 400 рублей соответственно", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.
Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56 200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35-45 лет (55 800 рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.
Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55 800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52 100 рублей.
Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57 900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург на втором месте - здесь достойной считают пенсию в 57 600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск - 55 400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар 54 900 рублей (+13%), Владивосток и Красноярск (по 54 500 рублей, +10% и 11% соответственно).
ОбществоМоскваСанкт-ПетербургХабаровскРоссияПенсии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала