Россияне назвали желаемый размер пенсии

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пенсионные ожидания россиян по сравнению с осенью прошлого года выросли на 7% - жители страны считают достойной сумму в 53 500 рублей, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Достойная пенсия, по мнению россиян, - 53 500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54 800 против 52 400 рублей соответственно", - показало исследование, в ходе которого опросили 1600 респондентов.

Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56 200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35-45 лет (55 800 рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50 800 рублями.

Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55 800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52 100 рублей.