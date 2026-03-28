Овчинский: в Гольянове начали строить дом по программе реновации

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В районе Гольяново на востоке Москвы по программе реновации началось строительство дома на 135 квартир площадью более 8,5 тысячи квадратных метров, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Город продолжает обновление жилой застройки в Восточном округе – в районе Гольяново начали готовить еще одну строительную площадку по адресу: Амурская улица, земельный участок 46. Здесь возведут двухсекционную новостройку на 135 комфортных квартир площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. Из них три квартиры адаптируют для маломобильных граждан", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Проект дома по программе реновации на Амурской улице в Москве
Как указывается в сообщении, в рамках проекта предусмотрена подземная парковка, благоустроенная придомовая территория, в частности включающая две детские и спортивную площадки.
Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
