Овчинский: в Гольянове начали строить дом по программе реновации

"Город продолжает обновление жилой застройки в Восточном округе – в районе Гольяново начали готовить еще одну строительную площадку по адресу: Амурская улица, земельный участок 46. Здесь возведут двухсекционную новостройку на 135 комфортных квартир площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. Из них три квартиры адаптируют для маломобильных граждан", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Утвержденная в 2017 году программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. По итогам 2025 года программа реновации выполнена более чем на 25%, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 7,9 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.