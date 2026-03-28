В Одессе группа людей напала на сотрудников военкомата во время мобилизации

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Одессе несколько человек напали на сотрудников ТЦК , которые пытались мобилизовать мужчину, заявили в областном военкомате.

Там утверждают, что в Хаджибейском районе совместная группа оповещения остановила гражданина для проверки документов и выяснила, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

« "При попытке сопровождения правонарушителя в территориальный центр комплектования для составления административных материалов, на личный состав группы было совершено групповое нападение с применением спецсредств и холодного оружия", — говорится в публикации в Facebook*.

По данным военкомата, одного из военнослужащих госпитализировали с ножевым ранением.

Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по мобилизации граждан регулярно вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых мужчин увозят в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинцы призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, не выходят на улицу.