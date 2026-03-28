Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 28.03.2026 (обновлено: 18:57 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/odessa-2083517464.html
В Одессе группа людей напала на сотрудников военкомата во время мобилизации
В Одессе несколько человек напали на сотрудников ТЦК, которые пытались мобилизовать мужчину, заявили в областном военкомате. РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_0:44:651:410_1920x0_80_0_0_29aa6998c9f131cda28a61ee3460e651.jpg
https://ria.ru/20260323/voenkomaty-2082425610.html
https://ria.ru/20260328/kharkov-2083514894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062956437_8:0:555:410_1920x0_80_0_0_d1ecbfb0a919e2786c129de9be665e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Одессе несколько человек напали на сотрудников ТЦК, которые пытались мобилизовать мужчину, заявили в областном военкомате.
Там утверждают, что в Хаджибейском районе совместная группа оповещения остановила гражданина для проверки документов и выяснила, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
"При попытке сопровождения правонарушителя в территориальный центр комплектования для составления административных материалов, на личный состав группы было совершено групповое нападение с применением спецсредств и холодного оружия", — говорится в публикации в Facebook*.
По данным военкомата, одного из военнослужащих госпитализировали с ножевым ранением.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по мобилизации граждан регулярно вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых мужчин увозят в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинцы призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, не выходят на улицу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала