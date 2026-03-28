ОАЭ заявили о перехвате 20 баллистических ракет и 37 беспилотников за сутки

ДУБАЙ, 28 мар - РИА Новости. Системы эмиратской ПВО перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотников за сутки, заявило МО ОАЭ.
За предыдущие сутки системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили шесть баллистических ракет и девять БПЛА.
"Системы ПВО ОАЭ 28 марта перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана", - говорится в заявлении министерства в соцсети X.
В заявлении минобороны отмечается, что с начала конфликта системы эмиратской ПВО перехватили 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 872 беспилотника.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения - уже более 1,3 тысячи гражданских, более 20 тысяч были ранены.
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20