ОАЭ заявили о перехвате 20 баллистических ракет и 37 беспилотников за сутки

ДУБАЙ, 28 мар - РИА Новости. Системы эмиратской ПВО перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотников за сутки, заявило МО ОАЭ.

За предыдущие сутки системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили шесть баллистических ракет и девять БПЛА.

"Системы ПВО ОАЭ 28 марта перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Ирана", - говорится в заявлении министерства в соцсети X .

В заявлении минобороны отмечается, что с начала конфликта системы эмиратской ПВО перехватили 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 872 беспилотника.