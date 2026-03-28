В Москве капитально отремонтировали "дома-киногерои"
2026-03-28T13:40:00+03:00
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт "домов-киногероев" провели в Москве по индивидуальным проектам, с использованием современных материалов и технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Москве капитально отремонтировали дома-киногерои. Работы вели по индивидуальным проектам с применением специальных современных технологий и материалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жилое здание, расположенное по адресу Ломоносовский проспект, дом 14, можно увидеть в художественном фильме "Город принял". На объекте прошли работы по капитальному ремонту фасада и крыши, специалисты заменили поврежденную керамическую плитку и восстановили элементы кирпичной кладки. Особое внимание уделили восстановлению декоративных элементов.
Отремонтировали также дом по адресу Северный бульвар, дом 4, который был запечатлен в мелодраме "Школьный вальс". Были выполнены работы по приведению в надлежащий вид всех фасадных элементов здания.
Согласно сообщению, новую жизнь также получило здание, расположенное по адресу проспект Маршала Жукова, дом 74, корпус 1. Его показали в авантюрной комедии "Не будите спящую собаку". Здесь привели в порядок фасад, подвал, а также заменили магистрали инженерных систем. Уточняется, что для сохранения подобных зданий Фонд капитального ремонта Москвы разработал специальную современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.