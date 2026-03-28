В Москве капитально отремонтировали "дома-киногерои"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Капитальный ремонт "домов-киногероев" провели в Москве по индивидуальным проектам, с использованием современных материалов и технологий, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что жилое здание, расположенное по адресу Ломоносовский проспект, дом 14, можно увидеть в художественном фильме "Город принял". На объекте прошли работы по капитальному ремонту фасада и крыши, специалисты заменили поврежденную керамическую плитку и восстановили элементы кирпичной кладки. Особое внимание уделили восстановлению декоративных элементов.

Отремонтировали также дом по адресу Северный бульвар, дом 4, который был запечатлен в мелодраме "Школьный вальс". Были выполнены работы по приведению в надлежащий вид всех фасадных элементов здания.