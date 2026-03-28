В Москве мошенники похитили у женщины 25 миллионов рублей с помощью СМС

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники в Москве отправили 78-летней пенсионерке сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров, а затем похитили у нее 25 миллионов рублей, сообщает прокуратура столицы.

"Телефонные мошенники похитили у пенсионерки 25 миллионов рублей под предлогом сохранения сбережений, 78-летняя пенсионерка получила сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров и перешла по направленной ей ссылке. После этого аферисты сообщили женщине, что она "попалась", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max

Как рассказали в надзорном органе, напуганная пенсионерка поверила позвонившему "представителю" Роскомнадзора который сказал ей, что ее аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. А затем лжеправоохранители убедили женщину, что нужно срочно спасать сбережения.

Пенсионерка сняла со своего счета 25 миллионов рублей и передала их курьерам телефонных мошенников, представившихся сотрудниками силовых ведомств.

Установление причастных к преступлению находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.