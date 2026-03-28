https://ria.ru/20260328/moshenniki-2083485449.html
В Москве мошенники похитили у женщины 25 миллионов рублей с помощью СМС
Телефонные мошенники в Москве отправили 78-летней пенсионерке сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров, а затем похитили у нее 25... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T12:32:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078015971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28014cf5618e7293419ab7c8a249a9fc.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078015971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddfa23cffe4c9daed239333bd9ef41e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Мошенники похитили 25 миллионов рублей, отправив СМС от "доски объявлений"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники в Москве отправили 78-летней пенсионерке сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров, а затем похитили у нее 25 миллионов рублей, сообщает прокуратура столицы.
"Телефонные мошенники похитили у пенсионерки 25 миллионов рублей под предлогом сохранения сбережений, 78-летняя пенсионерка получила сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений по продаже товаров и перешла по направленной ей ссылке. После этого аферисты сообщили женщине, что она "попалась", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max
.
Как рассказали в надзорном органе, напуганная пенсионерка поверила позвонившему "представителю" Роскомнадзора
который сказал ей, что ее аккаунт на портале "Госуслуги" взломан. А затем лжеправоохранители убедили женщину, что нужно срочно спасать сбережения.
Пенсионерка сняла со своего счета 25 миллионов рублей и передала их курьерам телефонных мошенников, представившихся сотрудниками силовых ведомств.
Установление причастных к преступлению находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, которые прислали незнакомцы по электронной почте, в сообщениях или соцсетях, а также, что настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не просят снимать деньги, переводить их на счета либо передавать курьерам.