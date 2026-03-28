Аферисты предлагают россиянам убраться в домах по эксклюзивной цене
Аферисты предлагают россиянам убраться в домах по эксклюзивной цене - РИА Новости, 28.03.2026
Аферисты предлагают россиянам убраться в домах по эксклюзивной цене
Мошенники обманывают россиян, предлагая почистить ливневую канализацию и участки от снега по "эксклюзивной" цене, чтобы избежать подтоплений, схема направлена... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T02:56:00+03:00
2026-03-28T02:56:00+03:00
2026-03-28T02:56:00+03:00
россия
россия, мтс, мошенники, мошенничество, общество
Россия, МТС, мошенники, Мошенничество, Общество
Аферисты предлагают россиянам убраться в домах по эксклюзивной цене
РИА Новости: мошенники предлагают россиянам уборку по эксклюзивной цене
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян, предлагая почистить ливневую канализацию и участки от снега по "эксклюзивной" цене, чтобы избежать подтоплений, схема направлена на кражу денежных средств, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Новая схема связана с опасениями людей из-за тающего снега, который в этом году выпал во многих регионах России в аномальных количествах. Злоумышленники преимущественно звонят жителям частного сектора: от лица разных компаний они предупреждают о необходимости срочной очистки ливневой канализации и участка от скопившегося снега, чтобы избежать подтоплений", - сообщили там.
Если потенциальная жертва интересуется предложением, злоумышленник присылает по смс ссылку для "предварительного бронирования" и оплаты услуги по специальной цене. После перехода по ссылке и ввода данных карты происходит списание денег.
"Однако никаких работ не выполняется - компания и услуга оказываются ненастоящими", - пояснили в сервисе.
Отмечается, что схема особо опасна и актуальна для россиян. После аномальной зимы многие опасаются масштабного таяния снега и возможных подтоплений. Мошенники используют это чувство тревоги, создают ощущение срочности и предлагают "эксклюзивные условия" для быстрого решения проблемы со снегом, из-за чего жертва полностью теряет бдительность.
При общении по телефону важно помнить, что настоящие компании, занимающиеся очисткой ливневок и участков, никогда не просят предоплату по ссылкам из смс, добавляют эксперты.