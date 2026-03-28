Суд в апреле пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 20 апреля рассмотрит представление прокуратуры и апелляционную жалобу бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка на приговор, которым суд назначил ему 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловала и прокуратура, и сторона защиты.

« "Рассмотрение представления прокурора и апелляционной жалобы на приговор Вишняка назначено на 20 апреля", - сказал собеседник агентства.

Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него четыре года колонии со штрафом один миллион рублей.

Защита же просила учесть, что он признал вину, дал изобличающие показания на других фигурантов и оказывал спонсорскую помощь первому парашютному десантному батальону 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского полка.

Этот же суд 16 марта выделил в отдельное производство дело в отношении Валерии Чекалиной , которой был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Суд приостановил производство до ее выздоровления и отменил домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение.

Дело ее бывшего супруга Артёма Чекалина суд продолжит рассматривать 30 марта.