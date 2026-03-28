Рейтинг@Mail.ru
Суд в апреле пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/mosgorsud-2083449911.html
Суд в апреле пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных
Суд в апреле пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных - РИА Новости, 28.03.2026
Суд в апреле пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных
Мосгорсуд 20 апреля рассмотрит представление прокуратуры и апелляционную жалобу бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка на приговор, которым суд назначил ему... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T04:44:00+03:00
2026-03-28T04:44:00+03:00
происшествия
оаэ
москва
россия
валерия чекалина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068846158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecb2d40b18ed58fdad7bcca2ba6945f5.jpg
https://ria.ru/20260316/lerchek-2081070713.html
https://ria.ru/20260311/chekalin-2080061052.html
оаэ
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068846158_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8c827831b29525c04c003069b365099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оаэ, москва, россия, валерия чекалина, московский городской суд
Происшествия, ОАЭ, Москва, Россия, Валерия Чекалина, Московский городской суд
Суд в апреле пересмотрит приговор экс-партнера Чекалиных

РИА Новости: Мосгорсуд рассмотрит жалобу экс-партнера Чекалиных на приговор

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Роман Вишняк в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Роман Вишняк в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Мосгорсуд 20 апреля рассмотрит представление прокуратуры и апелляционную жалобу бывшего партнера Чекалиных Романа Вишняка на приговор, которым суд назначил ему 2,5 года колонии по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Гагаринский суд Москвы 29 января приговорил Вишняка к 2,5 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Его дело было выделено в отдельное производство и слушалось в особом порядке, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение. Приговор обжаловала и прокуратура, и сторона защиты.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Суд отменил домашний арест блогера Лерчек, у которой обнаружили рак
16 марта, 18:34
«
"Рассмотрение представления прокурора и апелляционной жалобы на приговор Вишняка назначено на 20 апреля", - сказал собеседник агентства.
Прокурор в прениях сторон в качестве наказания запрашивал для него четыре года колонии со штрафом один миллион рублей.
Защита же просила учесть, что он признал вину, дал изобличающие показания на других фигурантов и оказывал спонсорскую помощь первому парашютному десантному батальону 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского полка.
Этот же суд 16 марта выделил в отдельное производство дело в отношении Валерии Чекалиной, которой был диагностирован рак желудка четвертой стадии. Суд приостановил производство до ее выздоровления и отменил домашний арест. Сейчас блогер проходит лечение.
Бывший супруг блогера Валерии Чекалиной Артем Чекалин - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Экс-супруг Чекалиной искренне сопереживает ей, заявил адвокат
11 марта, 20:39
Дело ее бывшего супруга Артёма Чекалина суд продолжит рассматривать 30 марта.
По версии следствия, Чекалины и Вишняк перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона на счет в ОАЭ, предоставив ложные документы. Сам Чекалин в своих показаниях в суде опроверг эти доводы и заявил, что никакие документы в банк не предоставлялись. Он также сослался на ответ Центробанка следователю, который был представлен в материалы дела. В нем сказано, что заграничные компании нерезиденты РФ могут получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
 
ПроисшествияОАЭМоскваРоссияВалерия ЧекалинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала