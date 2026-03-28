Умер бывший зампредседателя правления АПН Владимир Милютенко
23:20 28.03.2026
Умер бывший зампредседателя правления АПН Владимир Милютенко
Бывший заместитель председателя правления Агентства печати "Новости" (АПН) - предшественника РИА Новости и МИА "Россия сегодня" Владимир Милютенко умер в... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T23:20:00+03:00
2026-03-28T23:20:00+03:00
Умер бывший зампредседателя правления АПН Владимир Милютенко

Бывший зампредседателя правления АПН Владимир Милютенко умер на 92-м году жизни

© РИА Новости / Лев Иванов | Перейти в медиабанкСоветский журналист, бывший заместитель главного редактора Агентство печати "Новости" (АПН) Владимир Борисович Милютенко.
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Бывший заместитель председателя правления Агентства печати "Новости" (АПН) - предшественника РИА Новости и МИА "Россия сегодня" Владимир Милютенко умер в пятницу на 92-м году жизни, сообщил РИА Новости бывший сотрудник агентства Анатолий Смирнов.
"Владимир Борисович Милютенко вчера в районе 15-16 часов скончался, к сожалению, на 92-м году жизни. Он перенес или инсульт, или инфаркт в день своего рождения. И вот после этого он попал в больницу и уже, так сказать, не смог выкарабкаться", - сказал Смирнов.
Он рассказал, что Милютенко был награжден орденом Трудового Красного знамени, орденом Дружбы народов, отмечен благодарностями за участие в проведении фестивалей молодежи и студентов в Москве и в Софии, в освещении Олимпиады-80 и рядом других наград. Был членом общества "СССР-ФРГ" и общества "Россия-Германия".
"К его грамотным рассуждениям, трактовкам, объяснениям внешней политики Советского Союза всегда прислушивались", - добавил Смирнов.
Прощание с Милютенко состоятся 31 марта в Храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории музея-заповедника "Царицыно".
 
