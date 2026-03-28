17:46 28.03.2026
Меликов поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам Дагестана
Меликов: муниципалитеты Дагестана должны получить финансовую помощь после ливней

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал правительство республики проработать вопрос оказания финансовой поддержки муниципалитетам для ликвидации последствий ливней, сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов МЧС эвакуирует людей. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек.
Затопленные улицы в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Махачкале ввели режим ЧС из-за сильного наводнения после ливней
Вчера, 11:58
"Прошу правительство проработать вопрос оказания финансовой поддержки муниципалитетам для ликвидации ЧС и ее последствий. Осадки до 50 миллиметров фиксируются по всему Дагестану. По большей части есть проблемы с энергоснабжением. Наиболее сложная ситуация в столице. Прошу определиться с необходимой помощью", – приводятся в сообщении слова Меликова с заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ливней.
Было отмечено, что максимальное количество осадков зафиксировано в Махачкале, Дербенте, населенных пунктах Ахты, Куппа, Касумкент, Избербаш, Кумух.
Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим "Повышенная готовность", главам 35 муниципальных образований рекомендовали ввести аналогичный режим для сил и средств местного звена.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В РЖД сообщили об изменениях в движении поездов из-за ливней в Дагестане
Вчера, 16:45
 
