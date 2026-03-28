Незаконная застройка усугубила ситуацию с водоотведением, заявил Меликов

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Незаконная застройка, в том числе на охранных объектах, которая в прошедшие годы допускалась в махачкалинско-каспийской агломерации, усугубляет ситуацию с водоотведением с улиц, заявил глава республики Сергей Меликов.
"Проблема с водоотведением. Водостоки уже все переполнены, в том числе те каналы, которые используются как каналы для отведения воды. Это, конечно, та проблема, которая годами у нас усугубляется - это незаконная застройка, в том числе застройка охранных зон. В результате чего мы иногда просто не можем подъехать к элементу водоотведения для того, чтобы его очистить", - сказал Меликов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По данным ГУ МЧС по республике, по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек. В Махачкалинском морском торговом порту из-за погодных условий временно приостановили портовое производство.