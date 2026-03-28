Стало известно, сколько россиян могут купить машину без кредита

БРЯНСК, 28 мар - РИА Новости. Купить новый автомобиль без того, чтобы взять кредит или продать уже имеющуюся машину, способны не более 10% потребителей, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Если говорить об автомобилях легковых, то от 60% до 70% покупается в кредит. При этом даже те, кто покупает без заемных средств, сразу за полную оплату, они сначала уже имеющуюся машину продают или сдают в салон, после чего доплачивают недостающую сумму. Количество тех, кто покупает автомобиль с нуля за имеющиеся деньги, не превышает 10%", - заявил эксперт.
По словам Подщеколдина, диапазон в 60-70% обусловлен тем, что продажи в кредит неравномерны от месяца к месяцу. Необходимость же обращаться к займам для покупки он объяснил стоимостью автомобилей.
"Сегодня для покупки даже отечественного авто нужно располагать суммой примерно от полутора миллионов рублей", - отметил эксперт.
