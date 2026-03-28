Мальцев заявил, что "Спартаку" удается играть с "Локомотивом" на равных
Нападающий московского "Спартака" Михаил Мальцев считает, что "красно-белым" удается играть на равных против ярославского "Локомотива" в серии первого раунда... РИА Новости Спорт, 28.03.2026
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Михаил Мальцев считает, что "красно-белым" удается играть на равных против ярославского "Локомотива" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" прошел в плей-офф с восьмого места в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Локомотив", который является действующим обладателем Кубка Гагарина, по итогам "регулярки" стал лучшим на Западе. В субботу "Спартак" проиграл "Локомотиву" в третьем матче серии (3:4 ОТ).
"Хорошо, что создали много моментов в овертайме, стали бросать по воротам. До этого три шайбы забросили, поэтому не могу сказать, что у нас не получилась реализация. Просто "Локомотив" забил на один гол больше. Сегодня играли активнее, и, конечно, на это влияет домашний лед, наши болельщики, которые гнали нас вперед. В такой обстановке играть чуть легче. "Локомотив" - очень сильный соперник, но мы чувствуем, что играем с ними на равных. Это придает уверенность. У нас и так была вера в самих себя, а в таких матчах она только подкрепляется. Мы должны работать еще больше", - сказал Мальцев РИА Новости.
После трех матчей серии плей-офф железнодорожники ведут со счетом 2-1.
"Первые два матча мы плохо провели с точки зрения игры на вбрасываниях, на чем заострили особое внимание. Сегодня переиграли соперника в этом компоненте, это было очень важно. Что касается игры перед своими воротами, то мы с каждой встречей отмечаем разные моменты. Всякий раз мы анализируем это, пытаемся действовать лучше с каждым матчем. При игре на "пятаке" больше решает не мастерство, а характер. Мы должны блокировать больше бросков", - добавил форвард "Спартака".