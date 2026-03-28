Рейтинг@Mail.ru
Мальцев заявил, что "Спартаку" удается играть с "Локомотивом" на равных - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:25 28.03.2026
Мальцев заявил, что "Спартаку" удается играть с "Локомотивом" на равных
хоккей
спорт
михаил мальцев
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046955812_299:0:2456:1618_1920x0_80_0_0_17b370e32b51948b760a0057e24bff35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Мальцев
Михаил Мальцев - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий московского "Спартака" Михаил Мальцев считает, что "красно-белым" удается играть на равных против ярославского "Локомотива" в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Спартак" прошел в плей-офф с восьмого места в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Локомотив", который является действующим обладателем Кубка Гагарина, по итогам "регулярки" стал лучшим на Западе. В субботу "Спартак" проиграл "Локомотиву" в третьем матче серии (3:4 ОТ).
"Хорошо, что создали много моментов в овертайме, стали бросать по воротам. До этого три шайбы забросили, поэтому не могу сказать, что у нас не получилась реализация. Просто "Локомотив" забил на один гол больше. Сегодня играли активнее, и, конечно, на это влияет домашний лед, наши болельщики, которые гнали нас вперед. В такой обстановке играть чуть легче. "Локомотив" - очень сильный соперник, но мы чувствуем, что играем с ними на равных. Это придает уверенность. У нас и так была вера в самих себя, а в таких матчах она только подкрепляется. Мы должны работать еще больше", - сказал Мальцев РИА Новости.
После трех матчей серии плей-офф железнодорожники ведут со счетом 2-1.
"Первые два матча мы плохо провели с точки зрения игры на вбрасываниях, на чем заострили особое внимание. Сегодня переиграли соперника в этом компоненте, это было очень важно. Что касается игры перед своими воротами, то мы с каждой встречей отмечаем разные моменты. Всякий раз мы анализируем это, пытаемся действовать лучше с каждым матчем. При игре на "пятаке" больше решает не мастерство, а характер. Мы должны блокировать больше бросков", - добавил форвард "Спартака".
ХоккейСпортМихаил Мальцев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    29.03 05:30
    Вегас
    Вашингтон
  • Хоккей
    1-й период
    Питтсбург
    Даллас
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Коламбус
    Сан-Хосе
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Бостон
    Миннесота
    1
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Каролина
    Нью-Джерси
    0
    0
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Колорадо
    Виннипег
  • Хоккей
    29.03 02:00
    Нэшвилл
    Монреаль
  • Хоккей
    29.03 03:00
    Детройт
    Филадельфия
  • Хоккей
    29.03 04:00
    Лос-Анджелес
    Юта
  • Хоккей
    29.03 20:00
    Рейнджерс
    Флорида
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала