Мальцев заявил, что "Спартаку" удается играть с "Локомотивом" на равных

"Хорошо, что создали много моментов в овертайме, стали бросать по воротам. До этого три шайбы забросили, поэтому не могу сказать, что у нас не получилась реализация. Просто "Локомотив" забил на один гол больше. Сегодня играли активнее, и, конечно, на это влияет домашний лед, наши болельщики, которые гнали нас вперед. В такой обстановке играть чуть легче. "Локомотив" - очень сильный соперник, но мы чувствуем, что играем с ними на равных. Это придает уверенность. У нас и так была вера в самих себя, а в таких матчах она только подкрепляется. Мы должны работать еще больше", - сказал Мальцев РИА Новости.