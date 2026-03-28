20:34 28.03.2026
Мэр Махачкалы заявил, что ожидает ослабления осадков
Мэр Махачкалы заявил, что ожидает ослабления осадков
В Махачкале ожидают, что ливни, вызывавших подтопления, пойдут на спад в ближайшее время, при этом коммунальщики продолжают работу, сообщил мэр города Джамбулат РИА Новости, 28.03.2026
Салавов: коммунальщики продолжат работу, несмотря на спад осадков

© Фото : Джамбулат Салавов/TelegramПодтопленная улица в Махачкале
Подтопленная улица в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 28 мар – РИА Новости. В Махачкале ожидают, что ливни, вызывавших подтопления, пойдут на спад в ближайшее время, при этом коммунальщики продолжают работу, сообщил мэр города Джамбулат Салавов.
Ранее в субботу глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что объем осадков в некоторых районах республик превышает 50 миллиметров, что соответствует антирекордам за многие последние годы.
"Сейчас мы уже, конечно же, ожидаем и спад осадков. Но, несмотря на это, мы подготовились к этим всем мероприятиям. Сколько необходимо специальной техники, у нас подготовлено. Необходимое количество специалистов, сотрудников тоже вовлечены в эту работу. Наши специалисты сейчас подворный обход тоже проводят, где уже возможно заниматься этим вопросом для пересчета, для информации, какие у нас уже пошли последствия именно для ликвидации этих данных последствий", - говорит Салавов на видео, размещенном в Telegram-канале администрации республики Дагестан.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.
