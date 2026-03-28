https://ria.ru/20260328/makhachkala-2083534223.html
Мэр Махачкалы заявил, что ожидает ослабления осадков
В Махачкале ожидают, что ливни, вызывавших подтопления, пойдут на спад в ближайшее время, при этом коммунальщики продолжают работу, сообщил мэр города Джамбулат РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T20:34:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083500417_0:179:1280:899_1920x0_80_0_0_da0f02058c762ba979cf8897b6a16c33.jpg
https://ria.ru/20260328/mahachkala-2083469939.html
махачкала
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083500417_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_862fe0885cb0e0ea1362d53498f9b7f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Салавов: коммунальщики продолжат работу, несмотря на спад осадков
МАХАЧКАЛА, 28 мар – РИА Новости. В Махачкале ожидают, что ливни, вызывавших подтопления, пойдут на спад в ближайшее время, при этом коммунальщики продолжают работу, сообщил мэр города Джамбулат Салавов.
Ранее в субботу глава Дагестана Сергей Меликов
заявлял, что объем осадков в некоторых районах республик превышает 50 миллиметров, что соответствует антирекордам за многие последние годы.
"Сейчас мы уже, конечно же, ожидаем и спад осадков. Но, несмотря на это, мы подготовились к этим всем мероприятиям. Сколько необходимо специальной техники, у нас подготовлено. Необходимое количество специалистов, сотрудников тоже вовлечены в эту работу. Наши специалисты сейчас подворный обход тоже проводят, где уже возможно заниматься этим вопросом для пересчета, для информации, какие у нас уже пошли последствия именно для ликвидации этих данных последствий", - говорит Салавов на видео, размещенном в Telegram-канале администрации республики Дагестан.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале
.