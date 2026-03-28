Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/makhachkala-2083524133.html
В Махачкале эвакуируют машины, застрявшие на подтопленных дорогах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083497040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94ec1881844e1ac29f8dae4e53afddf3.jpg
https://ria.ru/20260328/mahachkala-2083483108.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083497040_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e022efe42a8b265ef099b90a6676a001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Махачкале эвакуируют машины, застрявшие на подтопленных дорогах

В Махачкале сотрудники ЦОДД помогают в эвакуации автомобилей с затопленных дорог

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанПоследствия ливня в Махачкале
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
Последствия ливня в Махачкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники муниципального центра организации дорожного движения Махачкалы помогают в эвакуации автомобилей, застрявших на подтопленных дорогах, сообщила пресс-служба администрации города.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов МЧС эвакуируют людей.
"Сотрудники МБУ "ЦОДД" города Махачкала оказывают помощь в эвакуации автомобилей, застрявших в результате обильных осадков. В работах задействована вся специализированная техника учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
Работы, в частности, проводят на ключевых проспектах города: Али-Гаджи Акушинского и Петра I, уточнила администрация.
Параллельно коммунальные службы Махачкалы продолжают ликвидировать последствия масштабных осадков: проводят спил аварийных стволов и вывоз порубочных остатков, добавила мэрия.
Затопленные улицы в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Махачкале ввели режим ЧС из-за сильного наводнения после ливней
Вчера, 11:58
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала