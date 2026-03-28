https://ria.ru/20260328/mahachkala-2083541862.html
В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали более 100 человек
Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, превысило 100 человек, сообщила администрация города. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T21:51:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083485768_0:88:1117:716_1920x0_80_0_0_46d283a9302f6302e9a7c84f711f085e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083485768_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_381d56936a23589cbc8413bce6b743a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, превысило 100 человек, сообщила администрация города.
Ранее в мэрии сообщали об эвакуации 73 человек, для пострадавших организовали около 150 мест временного размещения в двух гостиницах и на базе двух колледжей.
"Промежуточные итоги работы администрации Махачкалы
по состоянию на 20.30 (мск) в связи с чрезвычайной ситуацией: эвакуировано 103 человека; размещено в пунктах временного размещения более 30 человек (остальные остались у родственников), подготовлено 150 мест для размещения пострадавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале
администрации.
Как уточнили в администрации, муниципальные службы помогли эвакуировать более 100 автомобилей с подтопленных участков дорог, спилили 15 поваленных деревьев.
В Дагестане
в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.